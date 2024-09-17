مكتبة محمد بن راشد تشارك في ملتقى الشارقة للراوي

تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة الرابعة والعشرين لملتقى الشارقة الدولي للراوي، والذي يقام في معهد الشارقة للتراث في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري تحت شعار ((حكايات الطيور))، بمجموعة نوعية من البرامج والأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال واليافعين.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، ((نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على التراث السردي والثقافي، وتعزيز الحوار الثقافي بين الأجيال، بالإضافة إلى تحفيز الخيال وتطوير مهارات السرد والكتابة لدى المشاركين)).

ومن جهته، قال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد: ((مشاركتنا في الملتقى تهدف إلى تقديم أنشطة تثري تجربة الأطفال واليافعين، وتساعدهم في اكتساب مهارات جديدة في السرد والكتابة، إلى جانب تعزيز حب القراءة والإبداع لديهم، والمساهمة في ربطهم بالتراث الثقافي الإماراتي والعربي بطريقة تفاعلية وممتعة)).

وتقدم مكتبة محمد بن راشد، على مدار أربعة أيام، العديد من الأنشطة والورش لتحفيز الأطفال واليافعين على الاهتمام بالتراث والتعلم من القصص الشعبية، حيث تبدأ الفعاليات مع جلسة قراءة قصة بعنوان ((بعض الطيور))، تليها ورشة فنية، تتيح للأطفال فرصة تصميم طائر بصفات مميزة.