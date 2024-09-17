«براند دبي» ينظم الدورة الرابعة من «مهرجان مترو دبي للموسيقى»

أعلن ((براند دبي)) الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن موعد انطلاق ((مهرجان مترو دبي للموسيقى))، الحدث الموسيقي الأول من نوعه في المنطقة من الفترة 21 إلى 27 سبتمبر الجاري، حيث سيكون زوار ومستخدمو مترو دبي على موعد مع تجارب وعروض موسيقية فريدة، بمشاركة أكثر من 20 عازفاً من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وسيقدم المشاركون إبداعاتهم يومياً من الساعة 5 مساء، وحتى العاشرة ليلاً في 5 محطات مترو رئيسية هي: محطة دبي مول، ومول الإمارات وبرجمان، والاتحاد، ومركز دبي للسلع المتعددة، كونها محطات مركزية، وتعد الأكثر استخداماً من قبل المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من مستخدمي مترو دبي، الذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف يومياً، للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة، التي تحمل رسائل فنية من مختلف ثقافات العالم، مما يضيف لمسة خاصة إلى التنقل اليومي لسكان دبي.

وبهذه المناسبة، قال راشد الملا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: ((تفتخر الهيئة بهذه الشراكة مع ((براند دبي)) في الدورة الرابعة من ((مهرجان مترو دبي للموسيقى)) كحدث استثنائي ضمن أجندة الفعاليات الإبداعية في دبي، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاق مترو دبي الوسيلة الأكثر استخداماً بين وسائل النقل العام في إمارة دبي، وهي خطوة تعزز جهود الهيئة في رفع مستوى الرضا والسعادة والإيجابية بين سكان وزوار الإمارة)).

وأضاف الملا: ((تسعى الهيئة إلى توثيق الشراكة المستمرة مع ((براند دبي))، بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة في جعل دبي المكان الأفضل للعيش وجودة الحياة، حيث تقدم هذه الفعالية غير التقليدية شهادة على جاذبية مدينة تنبض بالفنون.

تعد محطات مترو دبي موقعاً مناسباً لاستضافة فعاليات المهرجان، بما يقدمه من عروض تتميز بأنها تقدم في الأماكن المفتوحة بين الناس، حيث يمتلك مترو دبي أكثر من 53 محطة موزعة على مختلف مناطق الإمارة)).

عروض استثنائية

بدورها، أعربت شيماء السويدي، مديرة ((براند دبي))، عن سعادتها بالشراكة المستمرة مع هيئة الطرق والمواصلات ودعمها للنسخة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، لما يشكله المترو من أهمية كالوسيلة الأكثر استخداماً بين وسائل النقل العام في دبي، مؤكدة أن المهرجان يعكس التزام ((براند دبي)) بتوفير تجارب فريدة لأفراد المجتمع، من خلال دمج العروض الموسيقية الجذابة في التنقل اليومي.

وقالت السويدي: ((يتميز مهرجان هذا العام بمجموعة استثنائية من الموسيقيين من جميع أنحاء العالم، حيث يجلب كل منهم مواهبه الفريدة المتنوعة إلى محطات مترو دبي، وينسجم هذا المهرجان مع المكانة المتطورة والعالمية لمدينة دبي، وتنوعها الثقافي والاجتماعي، باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن للعيش والزيارة في العالم)).

وأضافت مديرة براند دبي: ((مشاركة 20 عازفاً وموسيقياً من دولة الإمارات والعالم في هذه الدورة هو تأكيد إضافي على الاهتمام الذي يحظى به المبدعون في دبي، التي تعد اليوم نموذجاً للمدن العالمية التي تضع الإبداع، ضمن أولويات رؤيتها، مشيرة إلى حرص ((براند دبي)) على الاحتفاء بالإسهامات الإبداعية بمختلف أشكالها، اعترافاً بأن الإبداع هو أحد أهم مقومات ازدهار المجتمعات وأكثرها تأثيراً في تطورها، وهو ما نحاول التعبير عنه من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية، بالتعاون مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي وكافة الجهات المعنية بدعم الإبداع في دبي)).

موسيقى عالمية

سيضم مهرجان مترو دبي للموسيقى مزيجاً متنوعاً من الموسيقيين العالميين، وسيستمتع مستخدمو المترو بدبي من مختلف الجنسيات بمجموعة متنوعة من الأساليب الموسيقية، حيث سيستعرض المشاركون مهاراتهم عبر مجموعة متنوعة من الآلات، بما في ذلك الآلات الوترية والإيقاعية والنفخية وحتى الإبداعات الفريدة على الآلات المصنوعة من مواد مستدامة.

ويشارك في نسخة هذا العام من المهرجان فنانون من دولة الإمارات، ومختلف دول العالم، حيث سيقدم المشاركون مقطوعات موسيقية على آلات مميزة من أهمها القانون، ولوحة المفاتيح، والطبول، والأكورديون، والفلوت، والكمان، والساكسفون، والبيانو، والبلافون، والدربوكة، والكيتار، والماريمبا.. كما سيعزف الموسيقيون على الجيتار الكهربائي، والطبول، والآلات محلية الصنع، وأخرى مستحدثة.

وستعرض الدورة الـ 4 من المهرجان مجموعة عروض استثنائية، وتشمل أبرز الفعاليات أداء رائعاً لشاب إماراتي مصاب بالتوحد يعزف على البيانو باحتراف، وعرضاً موسيقياً مبتكراً يضم آلات مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وعروضاً لفناني الشارع.

وسيستمتع الحضور بعروض موسيقية داخل مقطورات المترو المتنقلة بين المحطات الــ 5، وكذلك بعرض beatboxing مثير للإعجاب، وعرض للدمى سيكون مصحوباً بموسيقى حية، وعرض نابض بالحياة للإيقاعات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك سيضم المهرجان ثنائياً ديناميكياً يعزف على آلة القانون، وعروضاً لافتة للنظر مع تأثيرات ضوئية.. وسيضم المهرجان هذا العام عرضاً فريداً للمزج بين إيقاع الطبول والألوان المضيئة. وتعكس الأساليب الموسيقية، التي يقدمها الفنانون المشاركون في الحدث على مدار أسبوع كامل حالة فريدة من الإبداع الموسيقى، وكذلك التجارب الموسيقية، التي تقدم مفهوماً مبتكراً من الألحان الموسيقية.