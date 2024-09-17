أحيتها فرقة الرضوان الدمشقيةأمسية إنشاد ديني في ندوة الثقافة احتفاء بالمولد النبوي

احتفلت الثقافة والعلوم بذكرى المولد النبوي الشريف، مساء أول من أمس، في أمسية إنشاد ديني لفرقة الرضوان السورية الدمشقية، بحضور بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، والشيخ خليفة بن حريز بن خليفة آل مكتوم، والأديب عبدالغفار حسين، وأ.د. محمّد عبد الرّحيم سلطان العلماء، ود. رفيعة غباش مؤسسة متحف المرأة في دبي، والفنان عيد الفرج ود. سعيد حارب، ود. حصة لوتاه، ونخبة من المثقفين والمهتمين.

وأنشدت الفرقة خلال الأمسية الاحتفالية، باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي لاقت إعجاب وتفاعل الحضور، ومن بينها: عليك صلى الله، وجل من قد صورك، ويا إمام الرسل يا سندي، وربيع السعد هلاله جد، عاشق جمالك يا طه، وعشاق جمال النبي، وفي مديح طه قلبي تاه، وطلع البدر علينا، وإن جبرتم كسر قلبي.

جدير بالذكر أنه تأسست فرقة الرضوان بمدينة دمشق في العام 1981، بإشراف المنشد عبدالقادر المرعشلي، وهي تؤدي الكثير من الألوان الإنشادية كالمدائح والابتهالات الدينية والموشحات الأندلسية والصوفية، ذات اللون الأندلسي والتركي والمصري والعراقي والمغربي والخليجي أيضاً، ضمن الإطار الديني والصوفي الملتزم، حيث ترافق الفرقة الآلات الإيقاعية فقط.

وهي حاصلة على إجازة من وزارة الأوقاف السورية بالرتبة (الذهبية)، وعضو في نقابة المنشدين ونقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية.

وقد استقرت الفرقة مؤخراً بالقاهرة، وتمارس نشاطاتها في عدة مدن داخل وخارج مصر، وقد تميزت بالعمل الجماعي، وهي فرقة عائلية تضم الأب والأولاد، ومعظمهم خريجو مدارس ومعاهد موسيقية ومدرسون لعلوم المقامات الموسيقية الصوتية.

واشتهرت الفرقة بإنشاد قصائد مجالس الذكر وإنشاد الدمشقيين الكبار، أمثال: المرحوم توفيق المنجد ومسلم البيطار. وتعتبر أول من أدخل الإيقاع المعاصر للإنشاد بما لا يخالف الآداب المتعارف عليها في فن الإنشاد ولدى محبيه.