مؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة تتعاون مع «الحرف العربي»

وقَّعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع ((مركز الحرف العربي)) في السويد، بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجال تعزيز المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، وتشجيع الشباب العرب على استخدام اللغة العربية، والمشاركة في تنظيم أنشطة مبادرة ((بالعربي)) التي تُنظمها المؤسَّسة سنوياً لدعم استخدام العربية في الفضاء الرقمي.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((تأتي هذه الشراكة المميزة مع مركز الحرف العربي في السويد، ضمن جهود المؤسَّسة المستمرة لتمكين اللغة العربية وتعزيز انتشارها في المنصات المختلفة، وإبراز ما تتمتع به من مرونة وشمولية تجعلها لغة مواكبة لكل زمان ومكان. ويعد هذا التعاون مقدمةً لإطلاق المزيد من المبادرات والأنشطة المشتركة التي تُعنى بإبراز قيمة الأثر الحضاري العربي وتكريس مكانة اللغة العربية وتطوير آليات تعليمها، إضافة إلى توسيع نطاق مبادرة بالعربي التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمعات العربية على استخدام لغتهم الأم)).

من جانبه، قال أمير رمضان سدايو، مؤسِّس ومدير مركز الحرف العربي: ((لطالما سعى مركز الحرف العربي إلى تأكيد أهمية اللغة العربية ودورها الفاعل في نماء الحضارة الإنسانية على مر التاريخ. ويسرنا أن نتعاون مع إحدى أهم المؤسَّسات المعرفية العربية، وأن تتضافر جهودنا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة)).

وتتضمن الاتفاقية تعاون الطرفين في تنظيم ورش تدريبية عبر برامج الاتصال المرئي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وترجمة دراسات وأبحاث من لغات أخرى إلى العربية، إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات واستضافة مؤتمرات مشتركة تختص بمبادرة ((بالعربي))، فضلاً عن استخدام وسم #بالعربي عبر قنوات التواصل الاجتماعي في كل ما يتم نشره رقمياً من قبلهما.