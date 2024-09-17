16 متأهلاً في منافسات بطولة فزاع لليولة 2024

اختتمت الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ 25 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتأهل 16 مشاركاً و3 أسماء للاحتياط، قدموا من جميع إمارات الدولة. وقدم المشاركون في التصفيات عرضاً لافتاً في القرية التراثية ضمن القرية العالمية أمام حضور كبير من محبي هذه البطولة العريقة، إذ يستمر الترقب والتدريب والاجتهاد استعداداً للمرحلة المقبلة.

وأكد راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إقامة التصفيات في وقت مبكر يسبق انطلاقة البطولة، تتيح الفرصة للجنة المنظمة إعداد اليويلة بالشكل الأمثل وتدريبهم وصقل مهاراتهم، خصوصاً بوجود تحديات تراثية مختلفة ضمن البطولة الأعرق في جدول بطولات فزاع.

كما عبر الخاصوني عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به المشاركون، حيث يعكس مدى جدية تحضيرهم واستعدادهم للتصفيات، كما أبدى سعادته لوجود وجوه جديدة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، مشيراً إلى أن وجود منافسات عدة ضمن البطولة كان له أثر كبير في جذب وجوه جديدة تشارك للمرة الأولى في التصفيات.

معايير دقيقة

واختتم مدير إدارة بطولات فزاع حديثه بالقول: وضعنا معايير دقيقة أثناء عملية التحكيم واختيار اليويلة الذين سيخوضون تحديات البطولة، ونشعر بالفخر إزاء الحضور الكبير والمشاركة الواسعة في البطولة من قبل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع المناطق، الأمر الذي يعكس حرصهم على التمسك بإرثهم المحلي وموروثهم الشعبي الأصيل، والحرص على التعلم والتدريب والعطاء والانخراط في المبادرات والمسابقات في إطار تحملهم مسؤوليات حفظ تراثهم وتعزيز هويتهم الوطنية.

التزام

وأعرب اليويل راشد سلطان الشامسي عن سعادته بالتأهل لبطولة فزاع لليولة، ووعد بتطبيق ملاحظات لجنة التحكيم، من أجل تطوير مستواه في الفترة المقبلة، والالتزام بالبرنامج التدريبي الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة، وتابع حديثه قائلاً: كلي حماس للوصول إلى أعلى المستويات في هذه البطولة الغالية على قلوبنا جميعاً. وحلمي الأساسي هو أن أتوج بلقب فارس الميدان، ولذلك أعتقد أنه ينتظرني الكثير من العمل والجهد، حيث شاهدنا مستويات مميزة خلال التصفيات من قبل اليويلة المشاركين.

20

وتنطلق أولى حلقات بطولة فزاع لليولة من برنامج الميدان 20 في الـ 15 من نوفمبر المقبل في قلعة الميدان في نادي دبي لسباقات الهجن، بمنطقة المرموم، حيث يخضع المتأهلون خلال هذه الفترة لبرنامج مكثف من التدريبات على مختلف فقرات البطولة، مثل: عد القصيد، سباق الهجن، السباحة، والرماية.