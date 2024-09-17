دبي ترسم خريطة نجاح النشر الرقمي في المنطقة

أصبح النشر الرقمي في السنوات الأخيرة واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي في دبي، إذ تسعى الإمارة ممثلة بمجموعة من الجهات المعنية، إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال توفير العديد من الحوافز والمزايا التي تدفع بالأفراد والشركات والمبدعين إلى الاستثمار في مجال النشر الإلكتروني. وهو ما يعزز أهميتها ودورها القيادي في الحقل، بالمنطقة، حيث ترسم خريطة نجاحات القطاع، بموازاة رفدها مقوماته وقدراته على الصعيد العالمي.

وفعلياً، تعد دبي بيئة مثالية لنمو وازدهار قطاع النشر الرقمي، بفضل ما توفره من حوافز وتسهيلات حكومية ولما تختطه وتتبناه من خطط عمل استراتيجية في الصدد، بجانب البنية التحتية الرقمية المتطورة، والكفاءات البشرية المتخصصة، علاوة على العوامل العديدة الأخرى التي تجعل الإمارة وجهة مفضلة للشركات والمبدعين في مجال النشر الإلكتروني لتحقيق النجاح والنمو.

ويرى المتخصصون في الحقل، في أحاديث وتصريحات خاصة بـ ((البيان)) وفي مناسبة انطلاق الدورة الثالثة لملتقى النشر الرقمي، اليوم، في متحف الاتحاد، أن الإمارة وفرت العديد من السياقات المحفزة في هذا المجال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات لدعم النشر الرقمي، بموازاة جملة تسهيلات نوعية أخرى.

ملامح ومكانة

تؤكد الكاتبة إيزابيل بالهول، الرئيسة التنفيذية لمهرجان طيران الإمارات للآداب، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، أن النشر الرقمي أحد أذرع النشر العصرية العديدة، وبدأت ملامحه تتشكل في صيغتها المتكاملة مع تحول الصحف والمجلات الورقية إلى عوالم النشر الصحافي الرقمي، وذلك بينما كانت حركة تحول الكتب إلى الفضاءات الرقمية لا تزال بطيئة نوعاً ما، مشيرة إلى أن النشر الأدبي الرقمي راح يتنامى بخطوات مهمة، خصوصاً في دبي والإمارات، إلى أن تشكل في وجهة وصيغة جيدة مجدية تكللت نهاية بنجاحات نوعية.

وتابعت إيزابيل: نرى، حالياً، نوعاً من التوازن بين الكتب الصوتية (التي تمثل أحد سياقات النشر الرقمي) والأخرى المطبوعة، ذلك كون فوائد الكتب المسموعة كثيرة ويمكن سماعها في أي مكان وأي وقت، حتى في السيارة خلال التنقل باستخدامها، من مكان إلى آخر.. أو في أثناء ممارسة الرياضة وغير ذلك.

وقالت: ((يتبدى لنا جلياً، على صعيد دبي ودولة الإمارات، أن هناك نقلة نوعية في المجال، خلال السنوات الثلاث الماضية، وزيادة في نشر وانتشار الرقمية (خاصة الكتب المسموعة) على الرغم من وجود الكتب المقروءة. وهذا عائد بشكل أساسي إلى انتشار ورسوخ ثقافة حب القراءة في المجتمع، وكذا حرص الجهات الحكومية والخاصة المعنية في دبي والإمارات، على مواكبة تقنيات العصر الأحدث في هذا الميدان)).

ولفتت بالهول، إلى أهمية المقومات والحوافر الكبيرة في دبي ضمن هذا الحقل، ما جعلها رائدة وتقود وتلهم في قطاعاته.

واقع وآفاق

من جهته، يرى الأديب محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن النشر الرقمي لا يزال في بدايات المشوار كون الطريق طويلة، وينتظره الكثير من المحطات التطويرية النوعية، والتي لا بد أنها ستكون في وتيرة رفيعة المعايير والمستوى في إمارة دبي، الملهمة دوماً في قطاعات العمل الإبداعي والثقافي، كما في سواه.

وأضاف: لا شك ههنا، أننا معنيون بضرورة التفريق بين النشر الإلكتروني والرقمي، فالإلكتروني موجود منذ زمن والعديد من الجهات والمكتبات لديها نسخ ((بي دي أف)) تنشرها، ويمكن قراءتها في أي وقت ومكان، لكن البعض يسميها رقمية وهي ليست كذلك، فالنشر الرقمي مختلف تماماً، فهو ليس مجرد نص مكتوب بل هو وسائط صوتية وألوان وأداء حركي وهو عالم منفرد، وفي دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام. نعم هناك نشر ورقي وكلاسيكي ارتقى إلى الإلكتروني، وإلا أنه يجدر بنا التميز بين هذه الميادين.

وهو ما يتصدى له هذا الملتقى الخاص بالنشر الرقمي الرامي إلى تسليط الضوء على مفاهيم وعوالم النشر الرقمي، وتثقيف الناس بشأنه، وما هي الأدوات والتحديات التي تواجه المجال ويتعين أن نتجاوزها، وأن نضع منهجيات وسياسات مع الشركاء الأساسيين لخلق نشر رقمي آمن، من بينها خبراء الأمن السيبراني والملكية الفكرية والحوكمة.

وقال الحبسي: ((إن دبي، وبفضل استراتيجيتها وحرصها على أن تكون عاصمة الاقتصاد الإبداعي، تعي جيداً أهمية النشر الرقمي في تغذية سياقات هذا التوجه (الاقتصاد الإبداعي)، لذلك هي تعتني به وتمكنه وتحفزه منذ زمن، مستفيدة من مقوماتها وما تمتلكه من قدرات في الصدد)).

ريادة

يشدد الكاتب والإعلامي ضرار بالهول الفلاسي، على أن دبي تعد من أهم المدن العالمية في مجالات الأمن السيبراني، ولديها بنى تحتية متطورة جداً تعزز قدراتها ونشاطاتها المؤثرة والبارزة دولياً في ميادين الإعلام الرقمي، وكذا ممارسات النشر الأدبية والثقافية، الرقمية. وبطبيعة الحال، فإن منظومة التشريعات والبنية التحتية المُمِكنة، التي توجد في دبي ودولة الإمارات، ضمن هذا الميدان، تمثل رافعة أساسية لنجاحاتنا ضمنه.

واستطرد: ((ليس خافياً أننا بلغنا مستويات متقدمة في مجالات النشر الرقمي، ولكنني شخصياً، ككاتب، ومعي مجموعة من المبدعين، أطمح لأن أرى المزيد من صناع المحتوى الإماراتيين المتخصصين، وكذا لتحقيق قفزات نوعية إضافية في النشر الرقمي، ونحن بلا شك على الطريق الصحيح والمناسب)).

بيئة مثالية

يوضح الكاتب والناشر جمال الشحي، أن دبي تمتلك بيئة رقمية احترافية ومميزة تساعد صانعي المحتوى والناشرين على النشر الرقمي النوعي والبليغ في مديات تأثيراته، فكل أصحاب صناعة النشر ضمنها لديهم خيارات كثيرة في نشر نتاجهم الفكري والأدبي والتأثير، وهو ما يرفد فعلياً واقع تطور صناعة النشر بذاتها بشكل مذهل في دبي ودولة الإمارات، إذ باتت تحظى بإمكانيات وأوجه دعم ضخمة، خصوصاً في ظل التكنولوجيا وتأثيرات الذكاء الاصطناعي. ولا جدال في هذا المقام، في أن معرفة الناشرين وأصحاب المحتوى بشكل جيد بممارسات وفنون النشر الرقمي وآلياته وقوانينه ومعاييره ومحدداته، لهي حاجة ماسة.

وختم الشحي: تحوز دبي كل الإمكانيات لخلق بيئة آمنة وصحية للنشر الرقمي وللتطور في هذا المجال، وفي ظني فإنها ستبدع وتلهم الجميع في هذا القطاع، كما فعلت في غيره.