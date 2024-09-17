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«راي بان» و«ميتا» تطوران أجيالاً من النظارات الذكية

9/17/2024 7:29:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((إسيلور لوكسوتيكا)) الأولى عالمياً في مجال النظارات والمالكة لماركة ((راي بان))، أنها ستواصل تعاونها مع مجموعة ((ميتا)) الأمريكية من خلال ((اتفاقية جديدة طويلة الأمد)) لابتكار ((أجيال عدة من النظارات الذكية)).

وأشارت ((إسيلور لوكسوتيكا))، في بيان، إلى ((تمديد شراكتها مع ((ميتا بلاتفورمز)) من خلال اتفاقية جديدة طويلة الأمد تنص على تعاون بين الطرفين حتى العقد المقبل، لابتكار أجيال عدة من النظارات الذكية)).

وخلال العام الماضي أطلقت المجموعتان، مجموعة النظارات المتصلة ((راي بان ميتا)) المزودة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن لواضعيها إجراء مكالمات هاتفية والتقاط صور ومقاطع فيديو ومشاركتها، والاستماع إلى الموسيقى أو أي محتوى بالبث التدفقي.

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