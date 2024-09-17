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30 % ارتفاع الهجمات السيبرانية عبر الألعاب الإلكترونية للأطفال

9/17/2024 7:29:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع عدد المستخدمين الذين يستهدفهم المجرمون السيبرانيون عبر استخدام ألعاب الأطفال الشهيرة كطعم بمعدل 30 % خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني لعام 2023، وفق خبراء ((كاسبرسكي))، حيث قام الباحثون بتحليل مخاطر اللعب على اللاعبين الصغار، واكتشفوا استهداف المجرمين السيبرانيين لأكثر من 132 ألفاً منهم.

وقامت ((كاسبرسكي)) بفحص التهديدات المتخفية تحت ستار ألعاب الأطفال الشهيرة خلال الفترة بين 1 يوليو 2023 و30 يونيو 2024. وخلال هذه الفترة، اكتشفت حلول ((كاسبرسكي)) الأمنية أكثر من 6.6 ملايين محاولة هجوم، حيث استخدم المجرمون السيبرانيون العلامات التجارية لألعاب الأطفال كطعم.

ومن بين 18 لعبة مختارة لهذا البحث، كانت غالبية الهجمات مرتبطة بألعاب Minecraft، وRoblox، وAmong Us. وبحسب إحصائيات ((كاسبرسكي))، حدثت أكثر من 3 ملايين محاولة هجوم تحت ستار لعبة Minecraft خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

إذ غالباً ما يختار المجرمون السيبرانيون هذه الطريقة للهجمات بناءً على شعبية الألعاب بين اللاعبين وقدرتهم على استخدام برمجيات الغش والتعديلات. ونظراً لأن غالبية برمجيات الغش توزع على مواقع طرف ثالث، يقوم المهاجمون بإخفاء البرمجيات الخبيثة تحت ستار هذه التطبيقات.

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