أشخاص مزعجون دائماً!

هناك وقت يفترض أن يتوقف فيه الناس عن أفعال وتصرفات كانوا يفعلونها في عمر أصغر بكثير، لأنها ببساطة لا تناسب أعمارهم، ناهيك عن كونها أفعالاً سيئة جداً في صميمها، لكن يمكن تبريرها في عمر المراهقة أو عمر التنافس وإثبات الذات، أو أولئك الذين يزجون بأنفسهم اختيارياً في مساحات عمى البصيرة والصراعات التافهة.

ومثلما أن ((كل وقت وله أذان)) كما يقول الأخوة المصريون فإن لكل عمر تصرفات وأفعالاً كذلك. يقول الممثل العالمي أنتوني هوبكنز ((لم تعد لدي الرغبة في النقاش مع الحمقى الذين لا يتصرفون بما يتناسب مع أعمارهم)). هذا يعني أنهم كانوا حمقى في الأساس، حتى وهم أصغر سناً، وأقل تجربة، كانوا حمقى وعديمي المعرفة، لكنهم كانوا ممتلئين بالجشع وحب السلطة أو السيطرة، لذلك فإن ذلك الجشع المتأصل في شخصياتهم مع الحماقة، التي لم تهذبها المعرفة والخبرة، جعلهم يزيحون كل شخص كان بإمكانه أن ينافسهم أو يتقدم عليهم بجدارة، أزاحوه من طريقهم، وتربعوا على مقاعد السيطرة، ونسوا أنهم ارتكبوا الكثير من الحماقات والمظالم، نسوا أنهم حمقى، هم فقط دون سواهم من نسي! لكن هؤلاء كما شاهدنا وعايشنا غالباً ما ينتهون نهايات سخيفة جداً، نهايات تشبه الانتقام تماماً!

ومثل هؤلاء، هناك نوع من الأشخاص يطلق عليهم الأشخاص الباردون، الذين نراهم في قاعات الاجتماعات، وصفحات السوشال ميديا، والعديد من اللقاءات الحوارية. أكثر ما يميز هؤلاء الباردين عشقهم للظهور وترؤس الاجتماعات ورؤية الآخرين خاضعين لأوامرهم وتعليماتهم، لقد شوهد بعض هؤلاء الباردين يفتعلون مشادات ومشاكل في أماكن عامة لمجرد إثبات أهميتهم، وللفت الانتباه لا أكثر!

وحتى هؤلاء يجب على الإنسان في مرحلة ما أن لا يعطيهم دقيقة من الاهتمام، حيث لا متسع من الوقت والأعصاب للقتال مع أشخاص بلا قيمة، على هؤلاء أن يستمروا في عقد تلك الاجتماعات، التي يعشقون عقدها وترؤسها، حيث تتضخم الأنا لديهم، ويرون ما يعتقدون أنها نظرات الخضوع في عيون الحضور، أولئك المحيطون المتلاعبون الذين لا تنبئ نظراتهم عن خضوع في الحقيقة بقدر ما تضمر الرغبة في الخلاص من أمثال هؤلاء، واحتلال مقاعدهم!