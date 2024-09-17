هو آخر صراعات المنطقة ولكنه أخطرها

أيام قليلة وتدخل الحرب الإسرائيلية الدموية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبصورة أقل حدة حتى الآن في الضفة الغربية، عامها الثاني. ويفتح هذا المدى الزمني الأكثر طولاً في تاريخ الصراع الإسرائيلي – العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً، الباب أمام عديد من التساؤلات والتوقعات حول مستقبل هذه الحرب، وبالأخص في ظل حالات أخرى من الصراعات المسلحة التي تدور في المنطقة العربية والشرق الأوسط منذ وقت طويل.

فلدينا حالياً في المنطقة ثلاثة صراعات وصلت وتجاوزت العقد من الزمان. هناك الصراع في ليبيا والذي بدأ منذ فبراير 2011، وتتابعت وتنوعت حلقاته وصولاً إلى الأوضاع الحالية بالغة الهشاشة والمتفجرة من وقت لآخر، دون التوصل لحل نهائي ودائم له.

وهناك ثانياً الصراع شديد التعقيد ومتداخل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية الدائر في سوريا منذ مارس 2011، والذي لا يبدو حتى اللحظة أنه مرشح للانخفاض، بل العكس تماماً يبرز احتمال دخوله في تعقيد جديد نظراً للحرب الدائرة في قطاع غزة وعلى الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

ثم لدينا ثالثاً الصراع في اليمن، والذي بدوره تتابعت حلقاته بين صعود وهبوط ومبادرات للحل وانتكاسات تؤدي لتصعيده، منذ اندلاعه في سبتمبر 2014 عندما استولت قوات الحوثيين على مقر الحكومة الشرعية في صنعاء.

ويأتي الصراع الأقل عمراً الدائر في السودان منذ 15 أبريل 2023، داخلاً عامه الثاني بمزيد من التعقيد والضحايا واحتدام الخلاف وابتعاد الشقة بين أطرافه الداخلية المباشرة والخارجية غير المباشرة. ويحيط بكل هذه الصراعات المسلحة في منطقتنا، بعيداً جغرافياً وشديد القرب موضوعياً، الحرب الروسية – الأوكرانية التي جاوزت عامها الثاني بنصف عام بعد بدئها في 24 فبراير 2022.

النظر إلى الحرب الإسرائيلية الدموية على الشعب الفلسطيني ومقارنتها والبحث عن تداخلاتها مع الصراعات المسلحة المشار إليها، يؤدي إلى استنتاجات وخلاصات تبدو مهمة وذات خطورة.

فالمشترك بين الصراعات الثلاثة العشرية والصراع السوداني حديث العمر، أنها أولاً كلها بدأت في الإطار الداخلي لكل دولة منها، وبين أطراف محلية واضحة المعالم بداخله، وهو ما ظلت هذه الصراعات محتفظة به منذ اندلاعها وحتى اللحظة. وبالرغم من صحة هذا، فالصحيح أيضاً هو أن أطرافاً عدة، إقليمية ودولية، قد تداخلت واشتبكت – ولا تزال – بصور مباشرة أو غير مباشرة في مسار كل هذه الصراعات.

وأما المشترك الثالث بين هذه الصراعات، فهو أنه على الرغم من القرب الجغرافي بينها ووجود الأطراف الإقليمية والدولية نفسها متداخلة فيها، فإن التداخل المباشر وحتى غير المباشر بينها ظل محدوداً للغاية طوال سنوات اشتعالها الطويلة – والقصيرة أيضاً – حيث لم يتوقف تطور أي منها تصعيداً أو تهدئة على صراع آخر في المنطقة، بل ظل لكل منها آليات تطورها المرتبطة بعواملها الداخلية، وبالقوى الإقليمية والدولية المتداخلة فيها دون تنسيق أو تناسق مع ما يجري في الصراعات الأخرى.

على هذه الحقائق وتلك المشتركات بين الصراعات الدائرة في المنطقة قبل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني منذ 7 أكتوبر العام الماضي، يبدو واضحاً الفارق النوعي بينه وبينها. فهذا الصراع، وفي أيام قليلة أقحم صراعين منها في مساره، وهما الصراع السوري والصراع اليمني بالإضافة للتوتر اللبناني – الإسرائيلي.

كذلك، فقد وسع العدوان على غزة من دوائر الصراع المسلح المحتمل في المنطقة لتضاف إليه بصورة جدية إيران، وليأخذ التوتر بين ((حزب الله)) في لبنان وإسرائيل مساراً هو الأكثر خطورة من كل الصدامات العسكرية السابقة بين الجانبين.

أيضاً، فإن الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية سعت للتداخل المباشر وغير المباشر في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، بما أثار مخاوف حقيقية ومشروعة من اتساعه ليشمل الإقليم، وزادت المخاوف لدى البعض إلى حد الخشية من أن ينتقل للمستوى العالمي.

هذه الفوارق النوعية الحاسمة بين الصراعات العشرية والأقل عمراً الدائرة في المنطقة وبين الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، تجعل من بلوغه العام الأول إشارة خطر داهم قد يلحق بالمنطقة كلها، وربما بالعالم بحسب البعض، فهو صراع متعدد الأطراف والمستويات والمراحل ومعقد بما يكفي للتخوف من هذا الاتساع، ويكفي أيضاً إلى ضرورة سعي كل من ينشد السلم والأمن لمنطقتنا وللعالم لمضاعفة الجهود من أجل وقفه، وهو ما لن يكون له من سبيل حقيقي سوى عبر مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي.