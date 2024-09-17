من يتقدم على الآخر؟

ننتظر استطلاعات الرأي الأمريكية بعد الرصاصة التي لم تطلق على ترامب، نريد أن نتعلم من تقلبات الأوضاع الانتخابية في مراحلها الأخيرة، وخاصة عندما تكون هناك ((اكشنات)) مستجدة، ونريد أن نعرف إن كان معدّل نجاح ارتفع، وهل انخفض معدل كامالا؟

كلهم مترددون، يتعاملون مع الحدث الأخير بحذر شديد، أتباع الأول لا يتسرعون حتى لا يزداد القيل والقال حولهم، واتباع الثانية خائفون من الصدمة، فالشعب الأمريكي في نظرهم غير مستقر على رأي، تؤثر فيه كلمة من قناة تلفزيونية، وتغير موقفه واقعة وإن كانت غير صحيحة، وتهز ثقته كلمة من مؤثر أو مشهور في لعبة أو فرقة موسيقية، ويعتبرون التردد وتغيير الأمزجة يوم الاقتراع تخلفاً، وهو ليس كذلك، فالانتخابات في نهاية المطاف تخضع للقناعات ولأننا في زمن غير الأزمان التي يعرفها السياسيون، وهم في الغالب من الذين عاشوا وقت انتخاب الأفضل، حيث يحوم أصغرهم في العقد الخامس، أما أكبرهم فهو هناك على مشارف الثمانينات، ولا يمكن المقارنة بينهم وبين الجيل الحاضر، جيل ((التواصل الاجتماعي)) الذي يتحول فيه الجاهل إلى ((منظر)) يتحدث في كل شيء!

بعد مناظرة ترامب وكامالا قبل أسبوع تحركت أرقام الاستطلاعات بعض الشيء، ولكن إعلان ((تايلور سويفت)) تأييدها لكامالا بعد المناظرة كان حديث الأمريكان، حتى أن البعض اعتقد بأن الفوز من نصيب المرشحة الديمقراطية، فقط لأن ((سويفت)) مشهورة، أقصد فنانة مشهورة، حفلاتها تنظم في ملاعب الكرة، وتذاكرها تنفد قبل الموعد بأشهر، ومتابعو حساباتها بالملايين، وكادت حفلة ((فيينا)) أن تتحول إلى كارثة لو نجح المخطط الإرهابي المدبر حسب كلام الشرطة النمساوية، وهذا يعني أنها في مستوى ترامب!

لن يطول الصمت، هي بضعة أيام فقط، ثم تعود الحملات الانتخابية إلى طبيعتها حتى يعترضها حدث جديد!