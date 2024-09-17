منظومة البحث والتطوير

اهتمام واسع تحظى به منظومة الأبحاث والتطوير في معظم دول العالم، إيماناً بأهمية دورها في دعم الاقتصادات المتقدمة ومساهمتها في توفير فرص العمل ورفع التنافسية في مختلف المجالات، إلى جانب دورها في توسيع وإثراء المعرفة، ولذلك اهتمت معظم الحكومات والشركات والجامعات بهذا الجانب، ومنحته مساحة واسعة من ميزانياتها، وخلال 2023 وصل إجمالي الإنفاق العالمي على البحث والتطوير إلى مستويات قياسية، وقُدرت الاستثمارات بحوالي 2.53 تريليون دولار، وتصدرت الولايات المتحدة والصين قائمة الإنفاق العالمي في هذا المجال، وفي منطقتنا برزت الإمارات التي حققت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية عززت مكانتها الاقتصادية على الخريطة العالمية، وتحولت إلى محط أنظار رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المواهب والمبدعين والمبتكرين وغيرهم، حيث وجدوا فيها أرضاً خصبة للفرص وتحقيق النجاح، ما يعكس تفرد رؤى القيادة الرشيدة، وصحة المسار الذي تمضي فيه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

الإمارات اهتمت بمنظومة البحث والتطوير، وعملت على توفير منصة مبتكرة تمكن الباحثين من الحصول على ما يحتاجونه من أدوات تمكنهم من إنجاز أبحاثهم المختلفة، ذلك ما تسعى إليه ((مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار))، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف توفير التمويل المطلوب للمشاريع النوعية والمبتكرة التي ستشارك في المبادرة التي تعد أحد مخرجات ((برنامج دبي للبحث والتطوير)) الذي أطلقه سموه في سبتمبر 2022، ويهدف إلى وضع إطار شامل لأنشطة البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وكيفية إدارة مشاريعها ومبادراتها وتشريعاتها والاستثمار فيها، وزيادة الإنفاق المحلي عليها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطلاقها وتمويلها.

إنفاق الإمارات على البحث والتطوير يعزز الابتكار والتقدم التكنولوجي، ويسهم في دعم التنمية الشاملة، ويحافظ على وجودها في صدارة المؤشرات العالمية في مختلف المجالات.

مسار:

منظومة الأبحاث تمثل إحدى الأدوات الأساسية لرفع تنافسية الدولة على الخريطة العالمية.