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نقطة أنقذت البطل!

9/17/2024 7:29:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كنا نتمنى بالطبع أن تكون بداية الزعيم العيناوي في مشوار بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أفضل مما كان، لكن التعادل مع السد القطري بهدف لكل منهما نتيجة لا بأس بها، فهذه النقطة أنقذت العين من الخسارة، لأنها كانت ستكون مؤلمة لصاحب اللقب، والبطل المتوج للنسخة الأخيرة. معلوم أن الأبطال يلاقون صعوبة من أي فريق يلاقيهم، فهم يكونون هدفاً، لأن الفوز عليهم من شأنه أن يغري منافسهم ويزيده قوة فنية ومعنوية.

كان ذلك هو حال السد، وسيكون حال غيره، وظني أن العين يعلم ذلك جيداً، لكن العلم بالشيء وحده ليس كافياً، وقد كان ذلك هو لسان حال المباراة، التي لم يكن فيها بطل آسيا، لاعبين ومدرباً، على العهد بهم.

وكانت النتيجة تقدم المنافس بهدف من أخطاء دفاعية متكررة في لعبة واحدة، ولولا حالة اليقظة النسبية التي كانت في الشوط الثاني لما كان هدف التعادل الذي حافظ للبطل على ماء الوجه كي يواصل مسيرته الصعبة من أجل الحفاظ علي اللقب.

شخصياً كنت مستغرباً من تصرف المدرب الذي أبعد المهاجم الخطير لابا كودجو عن تشكيل البداية، فقد كان بديهياً أن يعلم أن ما تحقق بدونه في معظم مباريات النسخة الماضية من الصعب أن يتكرر في هذه النسخة!

نعم كان سفيان رحيمي فيها هو نجم الشباك، لكن كان على المدرب أن يدرك أن ذلك المشهد نفسه من الصعب تكراره بعد أن عرفه كل المنافسين، وكان عليه أن يفاجئهم بمشهد آخر، خاصة أنه يملك أدواته بوجود لاعب فذ آخر هو لابا كودجو!!

جماهير الأمة العيناوية ذكرت المدرب بضرورة تغيير المشهد مع بدايات الشوط الثاني، وعلى الفور استجاب لها، وأعتقد أن الفريق أصبح أكثر خطور، وتمكن من التعادل وكاد يفوز لولا حالة التسرع.

آخر الكلام

حاول لابا التسجيل وفاء للجماهير، لكنه لم يتمكن ولم يسعفه الوقت، وأعتقد أن المدرب كان أحد الأسباب!!

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