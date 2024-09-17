بين الثواب والعقاب

نتابع يومياً الخطوات التنفيذية لمبادرة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لقرار منح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، وفقاً لقانون نظام الإقامة في الدولة، وحتماً يشغل تفكير كل إنسان أهمية تحقيق التوازن بين تقديم الحوافز وفرض العقوبات.

لقد بادرت السلطات المعنية بشكل إيجابي للغاية، ومدت يد المساعدة للجميع، ليس فقط في إتاحة فرص عدة لكل مخالف مهما طالت مدة إقامته في الدولة مخالفاً للقانون مع إعفائه من العقوبات الإدارية، ودفع الغرامات المالية الكبيرة المترتبة على ذلك، ورسوم الإلغاء والمغادرة أو تصحيح وضعه في البلاد، ليصبح وجوده وبقاؤه قانونياً، يمارس حياته بشكل طبيعي، له حقوق وعليه واجبات، بل إن إجراءات تنفيذ المبادرة وحدها فيها الكثير من الرعاية والاهتمام، وتظهر قيم التسامح والإنسانية.

زيارة سريعة ((على سبيل المثال)) لمركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، الذي يستوعب 2000 مراجع يومياً، إضافة إلى 86 مركزاً لـ((آمر)) خصصتها ((إقامة دبي)) تكفي لأن تقف شاهداً على المعاملة الإنسانية، التي يلقاها الراغبون في تعديل أوضاعهم، حالة لا تتكرر في أي مكان، من حيث سهولة الإجراءات وسلاستها، في أجواء تبرز الوجه الحضاري، وتعزز الهوية الإنسانية لمجتمع الإمارات في دعم المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم، والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة، بعد توفير فرص تعينهم على ذلك، بالتعاون مع شركات كبرى، أبدت تعاوناً مع المبادرة.

أصبح من الضروري أن تتبنى جميع المؤسسات والشركات والأفراد موقفاً إيجابياً يوازي مبادرة الحكومة، هذا الأمر يتطلب أن تختار بين خيارين لا ثالث لهما، البقاء والامتثال للقوانين، أو المغادرة، على أن يكون واضحاً أن الخيار الثالث وهو ضرب القوانين عرض الحائط، والإصرار على المخالفة لم يعد مقبولاً، وسوف يواجه بإجراءات صارمة.

هذا التوازن بين تقديم الحوافز والفرص يؤكد جدية الالتزام، ويجدر أن يحفز الأفراد، ويدفعهم للاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية الذهبية، ولا يزال هناك متسع من الوقت حتى نهاية أكتوبر المقبل، فالاستجابة في الوقت المناسب تسهم في تحقيق أمن واستقرار المجتمع. ولضمان تحقيق هذا التوازن لا بد من وصول المعلومات بكل وضوح إلى جميع فئات المجتمع، وأن يلعب الجميع بما فيها السلطات الدبلوماسية دوراً نشطاً في توعية مواطنيها، وحثهم على التفاعل الإيجابي، بما يساعد في ترسيخ بيئة قانونية، تدعم رفاهية الجميع.