«الباليستي» للحفاظ على النووي!

كالعادة نسمع آراء عدة متناقضة في اختصاص ملف واحد في الوقت ذاته من مسؤولين عدة في إيران!

كالعادة نسمع الاعتدال والتشدد، القبول والرفض، التسوية والحرب من المسؤولين الإيرانيين في اليوم ذاته حول الموضوع ذاته.

آخر هذه التصريحات المحيرة هي تصريحات الرئيس ((الإصلاحي المعتدل)) بزكشيان الذي أعلن مرات عدة منذ خطاب تنصيبه في إصراره وتأكيده على أنه يسعى إلى فتح قنوات التفاوض حول الملف الإيراني، وأن الحوار وحده هو السبيل للتقدم في هذا الموضوع.

في اليوم نفسه الذي كرر فيه بزكشيان هذه ((الدعوة العاقلة)) أدلى بتصريح يؤكد فيه حرص بلاده على إنتاج ((الصواريخ الباليستية الفرط صوتية)) وأنها لن تتخلى عن مساعدة الحوثيين في أبحاثهم في هذا المجال.

يأتي هذا التصريح عقب تكرار تصريحات غربية على احتمال إصدار عقوبات إضافية على إيران لتصديرها صواريخ فرط صوتية إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا ورد الفعل الغاضب تجاه الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على ((يافا)).

وهكذا تلعب طهران لعبتها التقليدية وهي المزج بين التصريح العاقل المعتدل مع السلوك الأمني العسكري الضاغط على مصالح ((العدو)).

وفي الوقت الذي يؤكد فيه جنرالات الحرس الثوري الإيراني ليل نهار عن التزامهم القوي ((للحلفاء المقاومين)) في لبنان واليمن والعراق وسوريا، فإن آخر تصريحات الرئيس بزكشيان في أول مؤتمر صحفي عالمي له أكد مراراً وتكراراً أن بلاده لم ترسل أي صواريخ إلى اليمن، ((وأن الحوثيين لديهم من المواد ومن الخبرة التقنية لتصنيع وتوجيه مثل هذا الصاروخ الباليستي)) على حد قوله.

المصادر الغربية المتخصصة في التسليح العسكري تؤكد أن قدرات الحوثيين من ناحية التسليح والتدريب تعتمد بالدرجة الأولى على الحرس الثوري الإيراني.

وتقول المصادر العسكرية إن صاروخ الحوثي هو إيراني الابتكار من طراز ((رضوان)) المتوسط المدى.

ويمكن القول بارتياح دون تجنٍ أن إيران تضغط بــ((الباليستي)) من أجل الحفاظ على ((النووي))!

إنها لعبة الشد والجذب المتكررة التي يتعين على خصوم إيران التعامل معها بذكاء وحكمة.

باختصار من أجل سلامة ((كييف)) و((تل أبيب)) من الأفضل للغرب أن يعود إلى طاولة مفاوضات خمسة زائد واحد.