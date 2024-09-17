«بلس إكس إلكتريك» تطلق عملياتها في الإمارات

أعلنت شركة ((بلس إكس إلكتريك))، الشركة العاملة في سوق شحن المركبات الكهربائية، انطلاق عملياتها رسمياً في الإمارات لتلبية المتطلبات المتزايدة لسوق المركبات الكهربائية سريعة التوسع في الدولة.

ويتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية العالمي من 396.4 مليار دولار في 2024 إلى 620.3 مليار دولار في 2030 بنمو إجمالي مركب يبلغ 7.7%. ومن المتوقع أن تزيد حصة سوق السيارات الكهربائية في الإمارات بشكل كبير، حيث من ستزيد على 15% بحلول 2030. ووصل عدد السيارات الكهربائية في دبي إلى 25,929 سيارة.

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