«بلس إكس إلكتريك» تطلق عملياتها في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((بلس إكس إلكتريك))، الشركة العاملة في سوق شحن المركبات الكهربائية، انطلاق عملياتها رسمياً في الإمارات لتلبية المتطلبات المتزايدة لسوق المركبات الكهربائية سريعة التوسع في الدولة.
ويتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية العالمي من 396.4 مليار دولار في 2024 إلى 620.3 مليار دولار في 2030 بنمو إجمالي مركب يبلغ 7.7%. ومن المتوقع أن تزيد حصة سوق السيارات الكهربائية في الإمارات بشكل كبير، حيث من ستزيد على 15% بحلول 2030. ووصل عدد السيارات الكهربائية في دبي إلى 25,929 سيارة.
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