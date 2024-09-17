«إينوك» تفوز بجائزة للسلامة والصحة عن محطة الخدمة المستقبلية

فازت مجموعة إينوك بجائزة ((عالم السلامة والصحة في آسيا)) (WSHAsia) للعام 2024 عن فئة ((الاستدامة البيئية))، وذلك تقديراً لمستوى الابتكار الذي أظهرته المجموعة في تصميم وتقنيات محطة الخدمة المستقبلية. ويأتي هذا التقدير ليؤكد مجدداً التزام إينوك بتعزيز الاستدامة في مختلف عمليات قطاع الطاقة من خلال عنصر الابتكار. وتكرم الجوائز الشركات التي تقدم مساهمات كبيرة في الاستدامة البيئية.

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