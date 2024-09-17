«إينوك» تفوز بجائزة للسلامة والصحة عن محطة الخدمة المستقبلية

(MENAFN
- Al-Bayan)
فازت مجموعة إينوك بجائزة ((عالم السلامة والصحة في آسيا)) (WSHAsia) للعام 2024 عن فئة ((الاستدامة البيئية))، وذلك تقديراً لمستوى الابتكار الذي أظهرته المجموعة في تصميم وتقنيات محطة الخدمة المستقبلية. ويأتي هذا التقدير ليؤكد مجدداً التزام إينوك بتعزيز الاستدامة في مختلف عمليات قطاع الطاقة من خلال عنصر الابتكار. وتكرم الجوائز الشركات التي تقدم مساهمات كبيرة في الاستدامة البيئية.
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