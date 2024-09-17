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«إمباور»: استمرارية العمليات خلال الصيف دون أي انقطاع في الخدمة

9/17/2024 7:29:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، نجاحها في اختتام فصل الصيف لعام 2024 دون حدوث أي انقطاع في الخدمة. وأكدت المؤسسة أن عملياتها استمرت بكفاءة عالية رغم درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف الذي ينتهي يوم الأحد المقبل. وقد تمكنت ((إمباور)) من الحفاظ على انتظام واستمرارية عملياتها، مما يعكس احترافها وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها العالم عاماً بعد عام.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ ((إمباور)) إن فرق عمل المؤسسة وضعت بنجاح ونفذت خطة عمل احترافية استباقية، غايتها ضمان ديمومة إيصال خدمات تبريد المناطق لجميع المتعاملين من دون انقطاع، لافتاً إلى أن سلسلة الإجراءات الاستباقية التي نفذتها فرق العمل بُنيت على خبرات تجارب سابقة حصدتها طيلة السنين الماضية. وساهمت الخطوات التثقيفية التي شاركتها المؤسسة مع متعامليها خلال حملتها الصيفية ((اضبط ووفّر على 24° درجة مئوية)) التي استمرت 3 أشهر بتشجيعهم على اتباع أفضل الممارسات لخفض استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض قيمة فواتيرهم.

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