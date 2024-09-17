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«غرفة الشارقة» تحفز القطاع الخاص على تعزيز مشاركته في برنامج التوطين

9/17/2024 7:28:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورشة عمل للتعريف ببرنامج التوطين، استهدفت عدداً من الجهات والشركات والمؤسسات الخاصة في إمارة الشارقة، لتعزيز الشراكة الداعمة مع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستفادة من البرنامج واستقطاب المزيد من الكوادر المحلية.

وعرضت الورشة أمام المشاركين شرحاً مفصلاً حول برنامج التوطين وأهدافه الاستراتيجية، مع التركيز على أهمية تحقيق مستهدفاته في القطاع الخاص، وتناولت وزارة الموارد البشرية والتوطين أثناء تقديمها للورشة أبرز المزايا والحوافز التي يقدمها برنامج التوطين للشركات التي تسعى إلى المساهمة في رفع معدلات توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية.

وأكدت الغرفة حرصها على نجاح برنامج التوطين عبر تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وأكدت الورشة حرص الحكومة على زيادة معدلات التوطين بمعدل 2% سنوياً حتى الوصول إلى 10% على الأقل بحلول 2026، وعرضت ما تحقق من أهداف البرنامج العام الجاري ومستهدفات الربع الأخير.

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