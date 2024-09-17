«غرفة الشارقة» تحفز القطاع الخاص على تعزيز مشاركته في برنامج التوطين

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورشة عمل للتعريف ببرنامج التوطين، استهدفت عدداً من الجهات والشركات والمؤسسات الخاصة في إمارة الشارقة، لتعزيز الشراكة الداعمة مع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستفادة من البرنامج واستقطاب المزيد من الكوادر المحلية.
وعرضت الورشة أمام المشاركين شرحاً مفصلاً حول برنامج التوطين وأهدافه الاستراتيجية، مع التركيز على أهمية تحقيق مستهدفاته في القطاع الخاص، وتناولت وزارة الموارد البشرية والتوطين أثناء تقديمها للورشة أبرز المزايا والحوافز التي يقدمها برنامج التوطين للشركات التي تسعى إلى المساهمة في رفع معدلات توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية.
وأكدت الغرفة حرصها على نجاح برنامج التوطين عبر تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وأكدت الورشة حرص الحكومة على زيادة معدلات التوطين بمعدل 2% سنوياً حتى الوصول إلى 10% على الأقل بحلول 2026، وعرضت ما تحقق من أهداف البرنامج العام الجاري ومستهدفات الربع الأخير.
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