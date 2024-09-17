نمو كبير متوقع لأعداد فائقي الثراء في دبي وأبوظبي

توقعت بيانات حصلت عليها مؤسسة ((هنلي آند بارتنرز)) من شركة ((نيو وورلد ويلث)) أن تشهد أعداد فائقي الثراء في دبي وأبوظبي نمواً بنسبة 150 % بحلول العام 2040.

وذكرت بيانات ((هنلي آند بارتنرز)) من شركة ((نيو وورلد ويلث))، والتي أوردها موقع ((هبيز))، أنه بالنظر إلى المستقبل، حتى عام 2040، يرسم مسار نمو سكان أصحاب مئات الملايين صورة مثيرة للاهتمام لتراكم الثروة والهجرة، حيث تستعد العديد من المدن الآسيوية والشرق أوسطية لنمو هائل في أعداد فائقي الثراء، ومن المتوقع أن تشهد دبي وأبوظبي زيادات في أعداد فائقي الثراء بنسبة تصل إلى 150%.

كما تستعد الأسواق الناشئة لترك بصمتها، لذا من المتوقع أن تتمتع الرياض وبنغالورو في الهند بنمو يزيد أيضاً على 150% في عدد سكانهما خلال الفترة نفسها.

وأفادت البيانات أنه يوجد في العالم حالياً 29350 ((سنتي مليونير))، وهو من يمتلك سيولة لا تقل عن 100 مليون دولار، ونما هذا النادي الحصري من فائقي الثراء عالمياً بنسبة 54% على مدار العقد الماضي، لكن التوزيع الجغرافي لهذه الزيادة الكبيرة كان غير متوازن، حيث شهدت مناطق الشرق الأوسط وأمريكا والصين ما يمكن وصفه بطفرة في أعداد فائقي الثراء، لتتفوق بشكل كبير على الدول الأوروبية.

وكان صعود الصين هو الأكثر دراماتيكية، حيث زادت أعداد فائقي الثراء بنسبة 108% خلال السنوات العشر الماضية، متجاوزة حتى الولايات المتحدة، التي زادت صفوف الأثرياء فيها بنسبة 81% خلال الفترة نفسها. في المقابل، كانت زيادة أعداد الـ ((سنتي مليونير)) في أوروبا ضعيفة، حيث ارتفعت بنسبة 26% فقط خلال العقد الماضي.

أوروبا

وقال الدكتور يورج ستيفن، الرئيس التنفيذي لشركة ((هنلي آند بارتنرز))، إن الأداء البطيء في أوروبا يمكن إرجاعه إلى النمو البطيء للأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

إلا أن هناك جيوباً ديناميكية، حيث تشهد الأسواق الأوروبية الأصغر مثل موناكو ومالطا والجبل الأسود وبولندا ارتفاعاً في أعداد أصحاب الملايين بنسبة 75% أو أكثر. وأضاف إن جغرافية الثراء الشديد تتغير، ومع استمرار هذه المجموعة النخبوية في النمو والهجرة، من المرجح أن يكون تأثيرها على الاقتصاد العالمي والسياسة والمجتمع عميقاً وبعيد المدى.

من جانبه، أشار أندرو أمويلز، رئيس قسم الأبحاث في ((نيو وورلد ويلث))، إلى أن أكثر من 60% من أصحاب الملايين هم من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات، ما يجعلهم مهمين بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بخلق الثروة.

وأضاف إن الشركات التي يؤسسها فائقو الثراء لها تأثير إيجابي كبير على الطبقة المتوسطة لأنها تخلق أعداداً كبيرة من الوظائف ذات الأجور الجيدة في بلدهم الأساسي.

ومن الجدير بالذكر أن معظم الشركات المدرجة في قائمة ((فورتشن 500))، ومؤشر ((ستاندرد آند بورز 500))، ومؤشر ((كاك 40))، ومؤشر ((فوتسي 100))، ومؤشر ((نيكاي 225))، أسسها أفراد أصبحوا فيما بعد من أصحاب مئات الملايين.

50 مدينة

وكشف التقرير أن ثلث فائقي الثراء في العالم يقيمون في 50 مدينة رئيسية في جميع أنحاء العالم. وتستمر الولايات المتحدة في الهيمنة على مشهد المدن، حيث تحتل المركز الأول والثاني والثالث في قائمة أفضل 50 مدينة لأصحاب مئات الملايين، وتفتخر بإجمالي 15 مدينة كبرى مفضلة للنخبة.

وتحتل نيويورك الصدارة بـ 744 من أصحاب مئات الملايين، تليها سان فرانسيسكو ووادي السيليكون 675، ولوس أنجليس 496 من السكان الأثرياء للغاية. ولم تحافظ هذه المدن على مواقعها الرائدة على مستوى العالم على مدى العقد الماضي فحسب، بل ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال يورج ستيفن إن هناك زيادة 5 أضعاف في استفسارات الهجرة الاستثمارية هذا العام. وفيما تظل الولايات المتحدة أكبر مركز للثروة في العالم، حيث تمثل أكثر من 30% من السيولة العالمية، أو67 تريليون دولار، فاننا نشهد في الوقت نفسه زيادة غير مسبوقة في الأمريكيين الأثرياء الذين يسعون إلى خيارات الإقامة والمواطنة البديلة.

ويتوقع أن تتمتع سنغافورة وهونغ كونغ بمعدلات نمو استثنائية مرتفعة لعدد أصحاب الثروات الفائقة تتجاوز 100% حتى 2040.

ويروي تمثيل أوروبا في مشهد أصحاب الثروات الفائقة قصة ديناميكيات متغيرة. فمدينة لندن، التي كانت تعتبر يوماً ما العاصمة المالية للعالم ومركزاً دولياً للثروة، تحتل الآن المرتبة الرابعة فقط في قائمة أفضل 50 مدينة لأصحاب الملايين من أصحاب المائة عام بـ 370 شخصاً من أصحاب مئات الملايين، مع توقعات باهتة بنمو أعدادهم بأقل من 50% خلال السنوات الست عشرة المقبلة. وأخيراً، تحتل باريس المركز العاشر بـ 286 سنتي مليونير، ونيس هي المدينة الفرنسية الوحيدة الأخرى في قائمة أفضل 50 مدينة بـ 95 سنتي مليونير.

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