«تتراباك»: تقدم كبير في الاقتصاد الدائري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت تتراباك عن إصدار تقريرها الأول حول الاستدامة في المنطقة العربية، الذي يسلط الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مستوى الاقتصاد الدائري والإدارة البيئية.
ونجحت تتراباك، في تحقيق خطوة كبيرة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في المنطقة، من خلال توقيع اتفاقية بارزة مع مصنع الاتحاد للصناعات الورقية. ويثمر هذا التعاون عن إعادة تدوير 10,000 طن من نفايات العبوات الكرتونية سنوياً في الإمارات. وتم تأمين استثمار تجاوز 3.6 ملايين دولار في البنية التحتية لإعادة تدوير العبوات الكرتونية عبر شراكات استراتيجية.
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