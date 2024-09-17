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«تتراباك»: تقدم كبير في الاقتصاد الدائري

9/17/2024 7:28:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت تتراباك عن إصدار تقريرها الأول حول الاستدامة في المنطقة العربية، الذي يسلط الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مستوى الاقتصاد الدائري والإدارة البيئية.

ونجحت تتراباك، في تحقيق خطوة كبيرة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في المنطقة، من خلال توقيع اتفاقية بارزة مع مصنع الاتحاد للصناعات الورقية. ويثمر هذا التعاون عن إعادة تدوير 10,000 طن من نفايات العبوات الكرتونية سنوياً في الإمارات. وتم تأمين استثمار تجاوز 3.6 ملايين دولار في البنية التحتية لإعادة تدوير العبوات الكرتونية عبر شراكات استراتيجية.

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