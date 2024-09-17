2.33 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.33 مليار درهم تمت عبر 982 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 767 مبايعة بقيمة 1.68 مليار درهم، منها 61 مبايعة لأراضٍ، و631 مبايعة لوحدات سكنية و75 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة معيصم الثانية المبيعات من حيث القيمة بـ104 ملايين درهم عبر 7 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 96 مليون درهم نتجت عن 25 صفقة، وثالثاً منطقة إعمار الجنوب بـ82 مليون درهم عبر 68 صفقة، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 50 بقيمة 80 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة الصفوح غاردنز بقيمة 79 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 473 مليون درهم تمت عبر 173 معاملة، منها 57 رهناً لأراضٍ، و106 رهونات لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 42 هبة بقيمة 177 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشقق حافظت على مكانتها بصفتها الخيار السكني الأكثر طلباً في دبي، حيث مثلت 77% من إجمالي معاملات إعادة البيع.

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