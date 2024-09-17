أحمد بن سعيد: التزام استراتيجي لدبي بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار وتبني الثورة الرقمية

أعلنت الإمارات ومتحف المستقبل، أمس، تنظيم فعاليات ((أسبوع مستقبل الطيران)) خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة وزراء من حكومة الإمارات وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة في قطاع الطيران والفضاء والشحن الجوي وخبراء الصيانة والإصلاح والتجديد والخدمات اللوجستية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: ((تجمع دبي كعادتها كبار القادة والمفكرين من مختلف أنحاء العالم في مجال الطيران والفضاء، لمناقشة شكل مستقبل الصناعة وتعزيز التعاون المشترك خلال فعاليات ((أسبوع مستقبل الطيران))، تجسيداً لالتزام دبي الاستراتيجي بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار وتبني تقنيات الثورة الرقمية بما يوفر أرضاً خصبة لابتكار منهجيات جديدة، ودفع حدود الإمكانيات نحو عمليات أكثر كفاءة واستدامة، ورسم ملامح مستقبل تجربة المسافرين)).

وسيوفر الحدث رؤى استثنائية وفرصاً للنقاش حول تجربة المسافرين والطلب المستقبلي على حركة السفر، والخدمات اللوجستية والشحن الجوي، علاوة على أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد.

وتشهد فعاليات ((أسبوع مستقبل الطيران)) جلسات نقاشية وكلمات رئيسية وورش عمل على مدار ثلاثة أيام، وسيتناول المتحدثون وخبراء الصناعة في اليوم الأول الطلب على السفر الجوي والبنية الأساسية للمطارات، وكيف يمكن للمطارات وشركات الطيران ومصنعي الطائرات والجهات المعنية تسخير التكنولوجيا لتحسين تجربة المسافرين.

وستركز مناقشات اليوم الثاني على التطورات في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، وكيفية تطوير عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد في المنطقة، فيما سيتناول اليوم الثالث الإمكانيات الهائلة لحلول الويب 3 والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الممتد في تعزيز كفاءة سير العمل وتقديم الخدمات.

كما ستتناول الجلسات الاستراتيجيات اللازمة لإعادة التفكير في العمليات الحالية من خلال الذكاء الاصطناعي، وأهمية التعاون لتطوير مهارات القوى العاملة في مجال الطيران لتبني هذه التقنيات والاستفادة منها. وإضافة إلى البرنامج الرئيسي، ستتضمن فعاليات ((أسبوع مستقبل الطيران)) منصة عرض تسلط الضوء على أحدث التقنيات في مجال الطيران.

وستنظم طيران الإمارات ومتحف المستقبل سلسلة من ورش العمل التفاعلية بدعم من فرق تجارب العملاء في طيران الإمارات ودناتا والإمارات للشحن الجوي وعمليات الطيران وفرق البيئة في طيران الإمارات ودناتا وبوينغ ومجلس شباب مجموعة الإمارات.

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