«إيفزا دبي» راعياً رئيسياً للمؤتمر الدولي الـ10 لمنظمة المناطق الحرة

أعلنت ((إيفزا دبي))، مجتمع المناطق الحرة في دبي، مشاركتها كراعٍ رئيسي للمؤتمر الدولي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، في مركز مؤتمرات مدينة جميرا، في دبي.

وتُعقد فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر، تحت شعار ((المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة - استكشاف آفاق جديدة للاستثمار)). وقال مارتن جي بيدرسن الرئيس التنفيذي لـ((ايفزا))، إن المؤتمر يعد تجمعاً محورياً لمجتمع المناطق الحرة العالمي، مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات، وتحديداً إمارة دبي يؤكد ما تمثله الدولة كونها قوة اقتصادية عالمية تجذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وقال الدكتور سمير الحمروني، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، إن المؤتمر يمثل حدثاً أساسياً لمجتمع المناطق الحرة العالمي ومنصة للحوار والتعاون والابتكار، مشيرا إلى أن النسخة العاشرة تمهد الطريق لمستقبل مزدهر للقطاع.

وأكد أن المناطق الحرة ستستمر في لعب دور حاسم في المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، لافتا إلى الشراكة الإستراتيجية مع منظمة المناطق الحرة العالمية للعمل معا، على استكشاف سبل جديدة للنمو والاستثمار، وضمان بقاء المناطق الحرة في طليعة التحول الاقتصادي.

ويتضمن المؤتمر العالمي مجموعة من المناقشات التفاعلية، وورش العمل المصممة لتعزيز التعلم والتواصل وتبادل الاستشارات، التي تهدف إلى تبادل المعرفة إضافة إلى الاطلاع على أفضل الرؤى حول فرص الاستثمار الجديدة.

ومن المتوقع، مشاركة ممثلي أكثر من 100 دولة وأكثر من 2000 من قادة الأعمال العالميين والإقليميين، وممثلي المناطق الحرة والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بالمؤتمر. ويعد المؤتمر أكبر تجمع لخبراء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في العالم.

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