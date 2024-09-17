«الاتحاد للطيران» تنقل 12 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام

أعلنت الاتحاد للطيران، أنها نقلت 12 مليون مسافر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 8.9 ملايين مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الاتحاد للطيران، في تقرير للإعلان عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أغسطس الماضي، أنها نقلت 1.7 مليون مسافر خلال الشهر المنصرم، وبلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 89% على مدار الشهر، ما يعكس أداءها القوي خلال فترة عطلة الصيف.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: شهدت أعداد المسافرين على متن رحلاتنا خلال شهر أغسطس نمواً مهماً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر.

وأضاف: إن عدد المسافرين خلال فترة 12 شهراً الماضية وحتى أغسطس 2024، وصلت إلى 17 مليون مسافر، ما يعني زيادة بنسبة تقارب 70% عن النتائج المحققة خلال العام 2022.

وتابع: حافظنا على عامل الحمولة بنسبة 89% خلال أغسطس 2024، بالرغم من الزيادة في القدرة الاستيعابية مقارنة بالعام 2023. وأصبح عدد الطائرات المشغلة 95 طائرة مقارنة بـ 79 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن زيادة 16 طائرة خلال فترة 12 شهراً تأتي نتيجة طموح والتزام كل أفراد طاقم العمل، الذين تكاتفوا لتحقيق ذلك في وقت قياسي، مع المحافظة في الوقت نفسه على عامل حمولة تخطى 86%.

ولفت إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تم تشغيل آخر طائرتين من أصل 6 طائرات من طراز A321neo كان من المخطط تشغيلها في 2024.

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