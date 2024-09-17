مطار الشارقة يشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول التعاون

أعلن مطار الشارقة الدولي عن مشاركته في منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي الأول، والذي يُعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم. ويأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مطارات دول المجلس وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع النمو السريع في حركة السفر والنقل الجوي بالمنطقة، مساهمةً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومواكبةً للتحديات والفرص التي تفرضها المتغيرات العالمية في قطاع الطيران.

وذكر علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن المشاركة تعكس التزام مطار الشارقة بتعزيز التعاون بين مطارات دول التعاون لدعم قطاع الطيران إقليميا ودوليا، ولتقديم خدمات أكثر تميزاً وريادة للمسافرين واستجابة لمتطلبات الاستدامة في قطاع السفر والطيران.

وأكد الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ((مطارات عُمان))، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات في دورته السابقة، أن التعاون بين مطارات دول الخليج جوهري لتحقيق التنمية المستدامة والنمو المتكامل لقطاع الطيران. وأضاف: ((إن التعاون بين مطارات دول التعاون لا يعزز فقط من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، بل يسهم في ترسيخ مكانتها كمحور رئيسي في حركة الطيران العالمية)).

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