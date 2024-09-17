مطار الشارقة يشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول التعاون

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مطار الشارقة الدولي عن مشاركته في منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي الأول، والذي يُعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم. ويأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مطارات دول المجلس وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع النمو السريع في حركة السفر والنقل الجوي بالمنطقة، مساهمةً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومواكبةً للتحديات والفرص التي تفرضها المتغيرات العالمية في قطاع الطيران.
وذكر علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن المشاركة تعكس التزام مطار الشارقة بتعزيز التعاون بين مطارات دول التعاون لدعم قطاع الطيران إقليميا ودوليا، ولتقديم خدمات أكثر تميزاً وريادة للمسافرين واستجابة لمتطلبات الاستدامة في قطاع السفر والطيران.
وأكد الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ((مطارات عُمان))، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات في دورته السابقة، أن التعاون بين مطارات دول الخليج جوهري لتحقيق التنمية المستدامة والنمو المتكامل لقطاع الطيران. وأضاف: ((إن التعاون بين مطارات دول التعاون لا يعزز فقط من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، بل يسهم في ترسيخ مكانتها كمحور رئيسي في حركة الطيران العالمية)).
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN17092024000110011019ID1108685428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.