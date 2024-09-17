«إكسبو الشارقة» يستعرض فعالياته خلال المشاركة بمعرض بانكوك للمجوهرات

شارك مركز إكسبو الشارقة في فعاليات الدورة الـ 70 من بانكوك الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وإبراز جهوده في تطوير صناعة المعارض، لا سيما من خلال تنظيمه لمعارضه المتخصصة في قطاع المجوهرات والساعات.

وخلال لقاءاته مع كبار العارضين ومسؤولي الأجنحة المشاركة قدم سلطان شطاف، المدير التجاري في إكسبو الشارقة إضاءة على جهود المركز في الارتقاء بصناعة المعارض المتخصصة والنجاحات، التي حققها في قطاع المجوهرات، من خلال معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض جواهر الإمارات، ودورهما في تعزيز مكانة الشارقة كمركز حيوي لتجارة وتصنيع المجوهرات في المنطقة.

ولفت إلى أن معرض بانكوك الدولي للمجوهرات يعتبر واحداً من أهم المعارض المتخصصة بالذهب والمجوهرات، وشكلت مشاركة إكسبو الشارقة بالحدث منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، واستقطاب المزيد من الشركات للمشاركة في الفعاليات والأحداث، التي ينظمها المركز في مجال الذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن وفد المركز قدم شرحاً أمام عدد من الجهات المشاركة حول أجندة معارضه.

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