في إطار متابعتها للوضع العمالي في أحد البنوك:العمل تجدد التزامها بضمان حماية حقوق العمالة الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنها‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬تفادي‭ ‬فصل‭ ‬الموظفين‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬بديلة‭ ‬تكفل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وضمان‭ ‬استقراهم‭ ‬الوظيفي‭.‬

وجدّدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬التزامها‭ ‬بتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمالة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسباتهم‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭. ‬

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