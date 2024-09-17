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في إطار متابعتها للوضع العمالي في أحد البنوك:العمل تجدد التزامها بضمان حماية حقوق العمالة الوطنية

9/17/2024 7:25:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تتابع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬الوضع‭ ‬العمالي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬العمال‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنها‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬تفادي‭ ‬فصل‭ ‬الموظفين‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬بديلة‭ ‬تكفل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وضمان‭ ‬استقراهم‭ ‬الوظيفي‭.‬

وجدّدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬التزامها‭ ‬بتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمالة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسباتهم‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭. ‬

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