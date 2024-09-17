في إطار متابعتها للوضع العمالي في أحد البنوك:العمل تجدد التزامها بضمان حماية حقوق العمالة الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت وزارة العمل أنها تتابع عن كثب الوضع العمالي في أحد البنوك العاملة في مملكة البحرين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية وحفظ حقوق جميع العمال.
وأفادت الوزارة بأنها على تواصل مع إدارة البنك للتباحث حول إمكانية تفادي فصل الموظفين والوصول إلى حلول بديلة تكفل الحفاظ على حقوقهم وضمان استقراهم الوظيفي.
وجدّدت وزارة العمل التزامها بتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حماية حقوق العمالة والحفاظ على مكتسباتهم وفق ما نص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي.
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