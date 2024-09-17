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إيران تطلق سراح مواطن نمساوي معتقل

9/17/2024 7:25:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أطلقت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬سراح‭ ‬مواطن‭ ‬نمساوي‭ ‬كان‭ ‬معتقلا‭ ‬لأسباب‭ ‬مجهولة‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬موقع‭ ‬ميزان‭ ‬اونلاين‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأوضح‭ ‬الموقع‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬النمساوي‭ ‬كريستيان‭ ‬فيبر‭ ‬المعتقل‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الغربية،‭ ‬من‭ ‬السجن‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يورد‭ ‬الموقع‭ ‬أسباب‭ ‬أو‭ ‬تاريخ‭ ‬اعتقاله،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ارتكب‭ ‬‮«‬جرائم‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬النمسا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬توقيف‭ ‬أحد‭ ‬رعاياها‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تذكر‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬هويته،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬توقيفه‭ ‬لا‭ ‬يرتبط‭ ‬بالتظاهرات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭. ‬وهزت‭ ‬إيران‭ ‬احتجاجات‭ ‬كانت‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الفتاة‭ ‬الكردية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عدم‭ ‬التزامها‭ ‬بقواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭.‬

وأدت‭ ‬التظاهرات‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭ ‬وتوقيف‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ووصفتها‭ ‬السلطات‭ ‬بـ«أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬بتدبير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬وأكد‭ ‬القضاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬النمساوي‭ ‬‮«‬سُلم‭ ‬إلى‭ ‬سفير‭ ‬النمسا‭ ‬لترتيب‭ ‬ترحيله‭ ‬ونقله‮»‬‭. ‬

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