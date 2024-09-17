إيران تطلق سراح مواطن نمساوي معتقل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران - (أ ف ب): أطلقت السلطات الإيرانية سراح مواطن نمساوي كان معتقلا لأسباب مجهولة من سجن في شمال شرق البلاد، حسبما أعلن موقع ميزان اونلاين التابع للسلطة القضائية الثلاثاء. وأوضح الموقع أنه «تم إطلاق سراح النمساوي كريستيان فيبر المعتقل في محافظة أذربيجان الغربية، من السجن». ولم يورد الموقع أسباب أو تاريخ اعتقاله، مكتفيا بالإشارة إلى أنه ارتكب «جرائم».
وأعلنت النمسا في أكتوبر 2022 توقيف أحد رعاياها في إيران بدون أن تذكر تفاصيل حول هويته، مؤكدة أن توقيفه لا يرتبط بالتظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في تلك الفترة. وهزت إيران احتجاجات كانت الأكبر منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، إثر وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وأدت التظاهرات إلى سقوط مئات القتلى وتوقيف آلاف الأشخاص، ووصفتها السلطات بـ«أعمال شغب» بتدبير من الدول الغربية. وأكد القضاء الثلاثاء أن المواطن النمساوي «سُلم إلى سفير النمسا لترتيب ترحيله ونقله».
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