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نتنياهو يوسّع أهداف الحرب لتشمل الجبهة مع حزب الله

9/17/2024 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬توسيع‭ ‬أهداف‭ ‬حربها‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لتشمل‭ ‬الجبهة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬حدودها‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭.‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد،‭ ‬يصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وطرح‭ ‬اقتراح‭ ‬تسوية‭ ‬جديد،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عشرات‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

واحتجز‭ ‬الرهائن‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وفي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬جبهة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬إسنادا‮»‬‭ ‬لفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ويجري‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بصورة‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وقتل‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬623‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بينما‭ ‬قُتل‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭. ‬

وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عشرات‮»‬‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الاثنين،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬ضرب‭ ‬أهدافا‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وأعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬حدّث‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب‭ ‬بحيث‭ ‬باتت‭ ‬تشمل‭ ‬الفصل‭ ‬الآتي‭: ‬العودة‭ ‬الآمنة‭ ‬لسكان‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭. ‬

ومضى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬هو‭ ‬‮«‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬المتبقّي‭ ‬لضمان‭ ‬عودة‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬جالانت‭ ‬للمبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬الوقت‭ ‬‮«‬ينفد‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬ارتباط‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بحماس‭ ‬ورفضه‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للنزاع‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حلا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬هو‭ ‬الطريقة‭ ‬الفضلى‭ ‬والطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لإعادة‭ ‬إحلال‭ ‬الهدوء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬مايكل‭ ‬هوروفيتز‭ ‬الخبير‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬لو‭ ‬بيك‮»‬‭ ‬للاستشارات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬إذا‭ ‬الاستعداد‭ ‬ربما‭ ‬لحل‭ ‬عسكري،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬يتصاعد‭ ‬باستمرار‭ ‬فيما‭ ‬يبقى‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬نازحين‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬إجماع‭ (‬في‭ ‬إسرائيل‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬حربا‭ ‬للقضاء‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬ومكلفة‭ ‬وخطرة‭ ‬للغاية،‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬اشتعال‭ ‬المنطقة‭. ‬وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬سيكون‭ ‬محدودا‭ ‬أكثر،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لإقامة‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

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