علي عاشور: سنفاجئ التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال المدرب الوطني علي عاشور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية أنه سيفاجئ فريق التعاون في أول 15 دقيقة من المباراة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في قاعة المؤتمرات باستاد البحرين الوطني.
وأضاف عاشور: الخالدية ولد ليكون بطلاً، وقبلنا التحدي ونتطلع لتقديم مباراة قوية تليق بالكرة البحرينية.
ومن جانبه قال اللاعب الدولي مهدي حميدن خلال المؤتمر: نحترم المنافس ونتطلع لتقديم مباراة كبيرة لإسعاد جماهيرنا.
مدرب التعاون: جئنا من أجل النقاط
وأكد الأرجنتيني رودولفو مدرب فريق التعاون خلال المؤتمر الصحفي: جئنا لتحقيق نقاط المباراة، والخالدية فريق قوي ويمتلك مدربًا جيدا، وقد وحللنا مبارياته الودية ومواجهته في «السوبر».
ومن جانبه، قال اللاعب فلادفو سيلفا: واجهنا صعوبات قبل التأهل إلى البطولة، ونسعى لتحقيق اللقب.
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