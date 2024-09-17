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علي عاشور: سنفاجئ التعاون

9/17/2024 7:24:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬أنه‭ ‬سيفاجئ‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وأضاف‭ ‬عاشور‭: ‬الخالدية‭ ‬ولد‭ ‬ليكون‭ ‬بطلاً،‭ ‬وقبلنا‭ ‬التحدي‭ ‬ونتطلع‭ ‬لتقديم‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬تليق‭ ‬بالكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬مهدي‭ ‬حميدن‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭: ‬نحترم‭ ‬المنافس‭ ‬ونتطلع‭ ‬لتقديم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬لإسعاد‭ ‬جماهيرنا‭.‬

مدرب‭ ‬التعاون‭: ‬جئنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النقاط

وأكد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬رودولفو‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭: ‬جئنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة،‭ ‬والخالدية‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬ويمتلك‭ ‬مدربًا‭ ‬جيدا،‭ ‬وقد‭ ‬وحللنا‭ ‬مبارياته‭ ‬الودية‭ ‬ومواجهته‭ ‬في‭ ‬‮«‬السوبر‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬فلادفو‭ ‬سيلفا‭: ‬واجهنا‭ ‬صعوبات‭ ‬قبل‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬البطولة،‭ ‬ونسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭.‬

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