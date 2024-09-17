الخالدية يبدأ مشواره الآسيوي بمواجهة التعاون السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد - تصوير: حسين عبدالله
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يبدأ فريق الخالدية الأول لكرة القدم مشواره الكروي الآسيوي بمواجهة نظيره التعاون السعودي في المباراة الافتتاحية، اليوم الأربعاء، عند الساعة السابعة مساءا على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا ٢.
اللقاء الأول بين الفريقين
تعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين فريقي الخالدية مع التعاون، ويدخل الفريقان بمعنويات عالية إذ حقق الخالدية لقب كأس السوبر البحريني بعد فوزه على الحالة بنتيجة هدفين دون مقابل، في حين تغلب فريق التعاون على فريق الخليج بهدفين نظيفين في دوري روشن السعودي.
وتأهل الخالدية بطل دوري ناصر بن حمد الممتاز للبطولة الآسيوية مباشرة، ويعتبر هذا الظهور الأول للنادي على المستوى القاري، كما أنه الممثل الوحيد للمملكة في هذه البطولة، وفي الجانب الآخر فقد نجح التعاون بالوصول إلى المسابقة بعد احتلاله المركز الرابع في دوري روشن السعودي.
المعسكرات التحضيرية
أقام نادي الخالدية معسكرا تحضيريا تحت قيادة المدرب الوطني علي عاشور في مدينة أزميت التركية خلال الفترة من ٢ وحتى ١٦ أغسطس الماضي بمشاركة جميع لاعبي الفريق، وتخلل المعسكر خمس مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.
وفي الجانب الآخر، أقام نادي التعاون معسكره الخارجي في مدينة ماريبور السلوفينية بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، خلال الفترة من ٤ يوليو وحتى ٣ أغسطس الماضي، حيث تخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية تجريبية استعدادا للموسم الجديد.
الطاقم التحكيمي
يذكر أن طاقم تحكيم طاجيكستاني سوف يدير اللقاء وهم حكم الساحة نصر الله كبيروف ويساعده اكمل بيروف وصديق زود خوسرافي والحكم الرابع دايربك من قيرغيزستان، ومراقب المباراة الهندي سوفرات سوريش.
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