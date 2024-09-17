الخالدية يبدأ مشواره الآسيوي بمواجهة التعاون السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد - تصوير: حسين عبدالله الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يبدأ‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مشواره‭ ‬الكروي‭ ‬الآسيوي‭ ‬بمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءا‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬‮٢‬‭. ‬





اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬الفريقين

تعد‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬التعاون،‭ ‬ويدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬الخالدية‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭. ‬

وتأهل‭ ‬الخالدية‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬مباشرة،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬للنادي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬الممثل‭ ‬الوحيد‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬فقد‭ ‬نجح‭ ‬التعاون‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭.‬





المعسكرات‭ ‬التحضيرية

أقام‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬معسكرا‭ ‬تحضيريا‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أزميت‭ ‬التركية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬‮٢‬‭ ‬وحتى‭ ‬‮١٦‬‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق،‭ ‬وتخلل‭ ‬المعسكر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭. ‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬أقام‭ ‬نادي‭ ‬التعاون‭ ‬معسكره‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ماريبور‭ ‬السلوفينية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬رودولفو‭ ‬أروابارينا،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬‮٤‬‭ ‬يوليو‭ ‬وحتى‭ ‬‮٣‬‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تخلل‭ ‬المعسكر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬تجريبية‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬





الطاقم‭ ‬التحكيمي

يذكر‭ ‬أن‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬طاجيكستاني‭ ‬سوف‭ ‬يدير‭ ‬اللقاء‭ ‬وهم‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬كبيروف‭ ‬ويساعده‭ ‬اكمل‭ ‬بيروف‭ ‬وصديق‭ ‬زود‭ ‬خوسرافي‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬دايربك‭ ‬من‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬ومراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الهندي‭ ‬سوفرات‭ ‬سوريش‭.‬