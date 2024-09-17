الرفاع يضم فريوي رسميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي الرفاع انضمام اللاعب الجزائري سامي فريوي رسميا لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم.
وجرى توقيع العقد بحضور سمو الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس جهاز كرة القدم بالنادي.
الجدير بالذكر أن اللاعب سامي فريوي مثل الخالدية في الموسم الماضي وتألق بصورة واضحة خلال منافسات الموسم، وقد حقق مع الفريق دوري ناصر بن حمد الممتاز.
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