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الرفاع يضم فريوي رسميا

9/17/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬انضمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الجزائري‭ ‬سامي‭ ‬فريوي‭ ‬رسميا‭ ‬لتمثيل‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬

وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬سامي‭ ‬فريوي‭ ‬مثل‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وتألق‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭.‬

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