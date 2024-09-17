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مشيدًا بدور ((طموح)).. عبدالله بن خالد يستقبل بن جلال

9/17/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عام‭.‬

وأضاف‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭: ‬إننا‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬نعتز‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

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