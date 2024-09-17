مشيدًا بدور ((طموح)).. عبدالله بن خالد يستقبل بن جلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي، السيد محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية.
وأشاد الشيخ عبدالله بن خالد بالدعم الذي تقدمه شركة طموح للرياضة في المملكة، وبالأخص في مجال كرة القدم، بما يساهم في تطوير المنظومة الرياضية بشكلٍ عام.
وأضاف عبدالله بن خالد: إننا في نادي الرفاع نعتز بالتعاون والتنسيق مع شركة طموح برئاسة محمد عبداللطيف بن جلال خلال الفترة القادمة، وذلك بما يصب في مصلحة الرياضة البحرينية.
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