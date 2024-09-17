محاكمة الاستئناف لبلاتر وبلاتيني في مارس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬دومينيك‭ ‬نيلين،‭ ‬المحامي‭ ‬الخاص‭ ‬بميشيل‭ ‬بلاتيني،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السابق،‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬محاكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الخاصة‭ ‬بمسؤولي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السابقين‭ ‬جوزيف‭ ‬بلاتر‭ ‬وميشيل‭ ‬بلاتيني،‭ ‬بتهمة‭ ‬الاحتيال‭ ‬المزعومة،‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭.‬

ووفقا‭ ‬لتصريحاته،‭ ‬فإن‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬3‭ - ‬25‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬موتينز‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بازل‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تبرئة‭ ‬بلاتر‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبلاتيني‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬واتهمت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاتر‭ ‬بمنح‭ ‬بلاتيني‭ ‬مليوني‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ (‬2.3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬المتهمان‭ ‬فإن‭ ‬المبلغ‭ ‬يتعلق‭ ‬بمدفوعات‭ ‬مستحقة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬شفوي‭ ‬خاص‭ ‬بعمل‭ ‬بلاتيني‭ ‬الاستشاري‭.‬

ورأى‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬أساس‭ ‬قانوني‭ ‬لهذا‭ ‬المبلغ،‭ ‬ولكن‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الفيدرالية‭ ‬السويسرية‭ ‬قضت‭ ‬‮«‬بالشك‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بإدانة‭ ‬المتهمين‭ ‬لأن‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬ذنبهما‭ ‬ليست‭ ‬قائمة‭. ‬وبعدها‭ ‬قرر‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الاستئناف‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬



