يايسله: حققنا الأهم بالفوز على بيرسبوليس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعتبر‭ ‬ماثياس‭ ‬يايسله‭ ‬مدرب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬حقق‭ ‬الأهم‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بيرسبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬1‭/ ‬صفر،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭.‬

وقال‭ ‬يايسله‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والقوة‭ ‬الجسدية،‭ ‬والأهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تحقيق‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬البداية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مثاليا‭ ‬ولكن‭ ‬عقلية‭ ‬الفريق‭ ‬كانت‭ ‬ممتازة‭.. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التحلي‭ ‬بالتواضع،‭ ‬وقد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬المقابل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سهلا‮»‬‭. ‬وحول‭ ‬تراجع‭ ‬الفريق‭ ‬للدفاع‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مراحل‭ ‬المباراة،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أملك‭ ‬فريقا‭ ‬يستطيع‭ ‬الضغط‭ ‬90‭ ‬دقيقة،‭ ‬وكذلك‭ ‬نحن‭ ‬نلعب‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬يريد‭ ‬أيضا‭ ‬الهجوم‭ ‬والتسجيل‭ ‬وهذه‭ ‬متعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭ ‬مدرب‭ ‬بيرسبوليس‭: ‬‮«‬لعبنا‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة،‭ ‬وقدمنا‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬جيدة،‭ ‬نحن‭ ‬نملك‭ ‬فريقا‭ ‬مميزا‭ ‬ولدينا‭ ‬جماهير‭ ‬مميزة‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬الأهلي‭ ‬لديه‭ ‬لاعبون‭ ‬جيدون،‭ ‬تحديدا‭ ‬كيسيه‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬على‭ ‬سيطرتنا‭ ‬رغم‭ ‬امتلاك‭ ‬المنافس‭ ‬أسماء‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬