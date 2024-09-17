كريسبو: كنا نستحق الفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
العين - (د ب أ): أعرب هيرنان كريسبو مدرب نادي العين الإماراتي لكرة القدم عن خيبة أمله من إهدار الفرص، بعد تعادل فريقه مع ضيفه السد القطري 1/1، ضمن الجولة الأولى من منافسات مرحلة المجموعات بمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال كريسبو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: «كنا نستحق الفوز بكل تأكيد، غير أننا استقبلنا هدفا من خطأ فردي، وعدنا في الشوط الثاني وأظهرنا شخصيتنا القوية وأحرزنا هدف التعادل».
وكشف: «قرار إبقاء لابا كودجو على مقاعد الاحتياط، جاء لأنني هنا مطالب باتخاذ القرارات الفنية ووضع الاستراتيجية المناسبة لكل مباراة على حده، ومن يتابع شوط اللعب الأول يجد أننا فرضنا سيطرة مطلقة على مجريات اللعب واستقبلنا هدفا من خطأ فردي، وفي اعتقادي أن الشوط الثاني كان هو الوقت المناسب للدفع بلابا».
وأوضح: «قدمنا كل شيء في المباراة وكما ذكرت فرضنا سيطرة مطلقة على مجريات اللعب وفعلنا كل شيء، ولكننا كنا نحتاج إلى عامل الحظ، وأحيانا تحدث مثل هذه الأمور في كرة القدم».
في المقابل، أعرب فيليكس سانشيز مدرب السد عن رضاه بالحصول على نقطة خارج ملعب الفريق، وقال: «خضنا مباراة صعبة للغاية أمام فريق العين وأمام جماهيره، كانت لدينا الأفضلية في الشوط الاول والاستحواذ وسجلنا هدف التقدم في الدقائق الأخيرة».
وأردف: «في الشوط الثاني تراجعنا على الرغم من المجهود البدني الكبير وكان من الصعب المواظبة على نفس الإيقاع حتى نجح فريق العين في تسجيل هدف التعادل.. كان هناك تلاحم جسدي كبير من لاعبي الفريقين وهذا ما ساعد في زيادة الأداء البدني من اللاعبين في الشوط الثاني».
وأضاف: «كنا نسعى للفوز ولكن كان هناك بعض الظروف التي حالت دون ذلك، الفريق يتطور من مباراة لأخرى، النتيجة تعتبر جيدة بعد الحصول على نقطة من حامل لقب البطولة الموسم الماضي».
واختتم تصريحاته قائلا: «حصلنا على نقطة مهمة، وأهنئ لاعبي فريقي على الأداء اليوم، ونسعى للأفضل في قادم المباريات».
MENAFN17092024000055011008ID1108685397
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.