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كريسبو: كنا نستحق الفوز

9/17/2024 7:24:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

العين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬هيرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أمله‭ ‬من‭ ‬إهدار‭ ‬الفرص،‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬فريقه‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬1‭/‬1،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭.‬

وقال‭ ‬كريسبو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نستحق‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد،‭ ‬غير‭ ‬أننا‭ ‬استقبلنا‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬فردي،‭ ‬وعدنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وأظهرنا‭ ‬شخصيتنا‭ ‬القوية‭ ‬وأحرزنا‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‮»‬‭.‬

وكشف‭: ‬‮«‬قرار‭ ‬إبقاء‭ ‬لابا‭ ‬كودجو‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الاحتياط،‭ ‬جاء‭ ‬لأنني‭ ‬هنا‭ ‬مطالب‭ ‬باتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الفنية‭ ‬ووضع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المناسبة‭ ‬لكل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬حده،‭ ‬ومن‭ ‬يتابع‭ ‬شوط‭ ‬اللعب‭ ‬الأول‭ ‬يجد‭ ‬أننا‭ ‬فرضنا‭ ‬سيطرة‭ ‬مطلقة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللعب‭ ‬واستقبلنا‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬فردي،‭ ‬وفي‭ ‬اعتقادي‭ ‬أن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للدفع‭ ‬بلابا‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬قدمنا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وكما‭ ‬ذكرت‭ ‬فرضنا‭ ‬سيطرة‭ ‬مطلقة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللعب‭ ‬وفعلنا‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ولكننا‭ ‬كنا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عامل‭ ‬الحظ،‭ ‬وأحيانا‭ ‬تحدث‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعرب‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيز‭ ‬مدرب‭ ‬السد‭ ‬عن‭ ‬رضاه‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬خارج‭ ‬ملعب‭ ‬الفريق،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬خضنا‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬العين‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيره،‭ ‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬والاستحواذ‭ ‬وسجلنا‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تراجعنا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المجهود‭ ‬البدني‭ ‬الكبير‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬المواظبة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الإيقاع‭ ‬حتى‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭.. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تلاحم‭ ‬جسدي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الأداء‭ ‬البدني‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نسعى‭ ‬للفوز‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬ذلك،‭ ‬الفريق‭ ‬يتطور‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬لأخرى،‭ ‬النتيجة‭ ‬تعتبر‭ ‬جيدة‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬تصريحاته‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬مهمة،‭ ‬وأهنئ‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬اليوم،‭ ‬ونسعى‭ ‬للأفضل‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

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