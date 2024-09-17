دورتموند يجدد دماءه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭ ‬بتغيير‭ ‬دمائه‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجه‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬حيث‭ ‬يستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمواجهة‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭.‬

وحقق‭ ‬دورتموند‭ ‬المفاجأة‭ ‬ببلوغه‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬وتفوق‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬أمامه‭ ‬0‭-‬2‭. ‬أما‭ ‬محليا،‭ ‬فأنهى‭ ‬دورتموند‭ ‬دوري‭ ‬بوندسليغا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬بلا‭ ‬خسارة‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭.‬

كان‭ ‬إنجاز‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬ميزانية‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬دورتموند‭ ‬محبطا‭ ‬للأخير،‭ ‬فقرر‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬تجديد‭ ‬دماء‭ ‬بدأها‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬وابن‭ ‬المدينة‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬وعدة‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭. ‬وكان‭ ‬ترزيتش‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬دورتموند‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يكفيه‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬ماينتس‭ ‬ليتوج‭ ‬باللقب،‭ ‬لكنه‭ ‬تعادل‭ ‬معه‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬على‭ ‬كولن‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ليحرز‭ ‬اللقب‭.‬

وتخلى‭ ‬دورتموند‭ ‬عن‭ ‬مهاجمه‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ ‬والمخضرمين‭ ‬ماركو‭ ‬رويس‭ ‬وماتس‭ ‬هوملز‭ ‬بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬الهولندي‭ ‬إيان‭ ‬ماتسن‭ ‬والإنجليزي‭ ‬جايدن‭ ‬سانشو‭ ‬وكلاهما‭ ‬كان‭ ‬معارا‭.‬

قام‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬بتعيين‭ ‬ابن‭ ‬النادي‭ ‬لارس‭ ‬ريكن‭ ‬مسجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭ ‬عام‭ ‬1997،‭ ‬رئيسا‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

ويشرف‭ ‬ريكن‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬يضم‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬362‭ ‬مباراة‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬عاد‭ ‬كشاف‭ ‬النادي‭ ‬سفن‭ ‬ميسلينتات‭ ‬الذي‭ ‬اكتشف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭.‬

تعاقد‭ ‬دورتموند‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬عدة‭ ‬أبرزهم‭ ‬المهاجمون‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ ‬وماكسيميليان‭ ‬باير‭ ‬وباسكال‭ ‬غروس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الدولي‭ ‬فالديمار‭ ‬انتون‭.‬

وقال‭ ‬كيهل‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بتحليل‭ ‬الوضع‭ ‬جيدا‭ ‬واتخذنا‭ ‬الخطوات‭ ‬المناسبة‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يتعين‭ ‬عليك‭ ‬التقاط‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بتقليص‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬الفريق‭ ‬لكي‭ ‬نمنح‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬غيراسي‭ ‬28‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬قدومه‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬رحيل‭ ‬فولكروغ‭ ‬إلى‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وأضاف‭ ‬كيهل‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬غيراسي،‭ ‬بدأ‭ ‬فولكروغ‭ ‬التفكير‭ (‬بمستقبله‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬إنجلترا‭. ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬الجميع‭ ‬خرج‭ ‬فائزا‮»‬‭.‬