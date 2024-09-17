Wednesday, 18 September 2024 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دورتموند يجدد دماءه

9/17/2024 7:24:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭ ‬بتغيير‭ ‬دمائه‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجه‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬حيث‭ ‬يستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمواجهة‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭.‬

وحقق‭ ‬دورتموند‭ ‬المفاجأة‭ ‬ببلوغه‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬وتفوق‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬أمامه‭ ‬0‭-‬2‭. ‬أما‭ ‬محليا،‭ ‬فأنهى‭ ‬دورتموند‭ ‬دوري‭ ‬بوندسليغا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬بلا‭ ‬خسارة‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭.‬

كان‭ ‬إنجاز‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬ميزانية‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬دورتموند‭ ‬محبطا‭ ‬للأخير،‭ ‬فقرر‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬تجديد‭ ‬دماء‭ ‬بدأها‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬وابن‭ ‬المدينة‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬وعدة‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭. ‬وكان‭ ‬ترزيتش‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬دورتموند‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يكفيه‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬ماينتس‭ ‬ليتوج‭ ‬باللقب،‭ ‬لكنه‭ ‬تعادل‭ ‬معه‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬على‭ ‬كولن‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ليحرز‭ ‬اللقب‭.‬

وتخلى‭ ‬دورتموند‭ ‬عن‭ ‬مهاجمه‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ ‬والمخضرمين‭ ‬ماركو‭ ‬رويس‭ ‬وماتس‭ ‬هوملز‭ ‬بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬الهولندي‭ ‬إيان‭ ‬ماتسن‭ ‬والإنجليزي‭ ‬جايدن‭ ‬سانشو‭ ‬وكلاهما‭ ‬كان‭ ‬معارا‭.‬

قام‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬بتعيين‭ ‬ابن‭ ‬النادي‭ ‬لارس‭ ‬ريكن‭ ‬مسجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭ ‬عام‭ ‬1997،‭ ‬رئيسا‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

ويشرف‭ ‬ريكن‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬يضم‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيهل‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬362‭ ‬مباراة‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬عاد‭ ‬كشاف‭ ‬النادي‭ ‬سفن‭ ‬ميسلينتات‭ ‬الذي‭ ‬اكتشف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭.‬

تعاقد‭ ‬دورتموند‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬عدة‭ ‬أبرزهم‭ ‬المهاجمون‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ ‬وماكسيميليان‭ ‬باير‭ ‬وباسكال‭ ‬غروس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الدولي‭ ‬فالديمار‭ ‬انتون‭.‬

وقال‭ ‬كيهل‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بتحليل‭ ‬الوضع‭ ‬جيدا‭ ‬واتخذنا‭ ‬الخطوات‭ ‬المناسبة‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يتعين‭ ‬عليك‭ ‬التقاط‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬قمنا‭ ‬بتقليص‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬الفريق‭ ‬لكي‭ ‬نمنح‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬غيراسي‭ ‬28‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬قدومه‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬رحيل‭ ‬فولكروغ‭ ‬إلى‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وأضاف‭ ‬كيهل‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬غيراسي،‭ ‬بدأ‭ ‬فولكروغ‭ ‬التفكير‭ (‬بمستقبله‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬إنجلترا‭. ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬الجميع‭ ‬خرج‭ ‬فائزا‮»‬‭.‬

MENAFN17092024000055011008ID1108685396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث