غموض موعد سباق فرنسا للدراجات في 2028

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لايبزغ (ألمانيا) - (د ب أ): يمكن أن يقام سباق فرنسا الدولي للدراجات 2028 (تور دو فرانس) في أغسطس بسبب تضارب المواعيد مع أولمبياد لوس أنجليس. وتقام أولمبياد 2028 في الفترة من 14 إلى 30 يوليو، وهو ما يتعارض مع موعد السباق المعتاد في يوليو.
وقال كريستيان برودوم مدير سباق فرنسا الدولي لبوابة أخبار «فيليرفليتس»: «متى سيقام سباق فرنسا 2028؟ لم نحدد هذا ولكننا سنرى مع الاتحاد الدولي للدراجات».
وأضاف: «هل سيقام السباق قبل أو بعد الأولمبياد؟ أنا ليس لدي أي فكرة».
أحد الخيارات المتاحة هو تأجيل السباق إلى أغسطس. ولكن، هذا قد يعني التخلي عن المرحلة التقليدية في يوم الباستيل الموافق 14 يوليو. وهناك خيار آخر، وهو بدء السباق يوم 25 يونيو وإنهائه يوم 16 يوليو، ولكن هذا قد يؤدي إلى التداخل مع الأولمبياد.
الخياران قد يكون لهما عواقب على أجندة السباقات. حيث سيتعين تأجيل سباق فويلتا الإسباني، الذي يبدأ في العادة في منتصف أو بنهاية أغسطس.
وفي حال بدايته في وقت مبكر سيؤدي هذا لتعارضه مع سباق سويسرا، وسباق دوفين للدراجات والبطولات المحلية، وسيكون هناك فجوة أقل مع سباق جيرو دي إيطاليا، الذي يقام في مايو.
في 2020، بدأ السباق بنهاية أغسطس بسبب جائحة فيرس كورونا. هذا العام، اضطر منظمو السباق إلى تغيير خططهم بسبب أولمبياد باريس وانتهى السباق في نيس، وليس شارع الشانزليزيه كما هو معتاد.
MENAFN17092024000055011008ID1108685395
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.