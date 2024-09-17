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غموض موعد سباق فرنسا للدراجات في 2028

9/17/2024 7:24:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لايبزغ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬سباق‭ ‬فرنسا‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬2028‭ (‬تور‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭) ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬بسبب‭ ‬تضارب‭ ‬المواعيد‭ ‬مع‭ ‬أولمبياد‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭. ‬وتقام‭ ‬أولمبياد‭ ‬2028‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬يوليو،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬موعد‭ ‬السباق‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬يوليو‭.‬

وقال‭ ‬كريستيان‭ ‬برودوم‭ ‬مدير‭ ‬سباق‭ ‬فرنسا‭ ‬الدولي‭ ‬لبوابة‭ ‬أخبار‭ ‬‮«‬فيليرفليتس‮»‬‭: ‬‮«‬متى‭ ‬سيقام‭ ‬سباق‭ ‬فرنسا‭ ‬2028؟‭ ‬لم‭ ‬نحدد‭ ‬هذا‭ ‬ولكننا‭ ‬سنرى‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هل‭ ‬سيقام‭ ‬السباق‭ ‬قبل‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬الأولمبياد؟‭ ‬أنا‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬فكرة‮»‬‭.‬

أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬هو‭ ‬تأجيل‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭. ‬ولكن،‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يعني‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬المرحلة‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الباستيل‭ ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬يوليو‭. ‬وهناك‭ ‬خيار‭ ‬آخر،‭ ‬وهو‭ ‬بدء‭ ‬السباق‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬يونيو‭ ‬وإنهائه‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬يوليو،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التداخل‭ ‬مع‭ ‬الأولمبياد‭.‬

الخياران‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لهما‭ ‬عواقب‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬السباقات‭. ‬حيث‭ ‬سيتعين‭ ‬تأجيل‭ ‬سباق‭ ‬فويلتا‭ ‬الإسباني،‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أو‭ ‬بنهاية‭ ‬أغسطس‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬بدايته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬سيؤدي‭ ‬هذا‭ ‬لتعارضه‭ ‬مع‭ ‬سباق‭ ‬سويسرا،‭ ‬وسباق‭ ‬دوفين‭ ‬للدراجات‭ ‬والبطولات‭ ‬المحلية،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬فجوة‭ ‬أقل‭ ‬مع‭ ‬سباق‭ ‬جيرو‭ ‬دي‭ ‬إيطاليا،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مايو‭.‬

في‭ ‬2020،‭ ‬بدأ‭ ‬السباق‭ ‬بنهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬فيرس‭ ‬كورونا‭. ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬اضطر‭ ‬منظمو‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬خططهم‭ ‬بسبب‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬وانتهى‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬نيس،‭ ‬وليس‭ ‬شارع‭ ‬الشانزليزيه‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معتاد‭.‬


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