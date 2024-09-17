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الاتحاد الدولي للملاكمة ينظم بطولته الافتتاحية

9/17/2024 7:24:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬سيستضيف‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلة‭ ‬جهوده‭ ‬لترسيخ‭ ‬نفسه‭ ‬كاتحاد‭ ‬دولي‭ ‬معترف‭ ‬به‭ ‬للعبة‭.‬

وانطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاكمة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ويضم‭ ‬44‭ ‬عضوا‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬ملء‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬خلفته‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للملاكمة‭. ‬وجرّدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للملاكمة‭ ‬من‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ولم‭ ‬تدرج‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ألعاب‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬2028‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وحثت‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬للملاكمة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬اتحاد‭ ‬دولي‭ ‬جديد‭ ‬يحلّ‭ ‬محل‭ ‬الرابطة‭. ‬وستقام‭ ‬بطولتا‭ ‬العالم‭ ‬للملاكمة‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬البطولتين‭ ‬المنفصلتين‭ ‬اللتين‭ ‬تنظمهما‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للملاكمة‭.‬

وسيتنافس‭ ‬الملاكمون‭ ‬في‭ ‬عشرة‭ ‬أوزان‭ ‬سيتم‭ ‬تحديدها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬الرابع‭ ‬و14‭ ‬سبتمبر‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬بوريس‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬فورست‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬ليفربول‭ ‬مدينة‭ ‬مشهورة‭ ‬عالميا،‭ ‬ولديها‭ ‬إرث‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الملاكمة‭.‬

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