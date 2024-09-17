الاتحاد الدولي للملاكمة ينظم بطولته الافتتاحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال الاتحاد الدولي للملاكمة أمس الثلاثاء إنه سيستضيف النسخة الافتتاحية من بطولة العالم في ليفربول العام المقبل، في إطار مواصلة جهوده لترسيخ نفسه كاتحاد دولي معترف به للعبة.
وانطلق الاتحاد الدولي للملاكمة العام الماضي، ويضم 44 عضوا ويسعى إلى ملء الفراغ الذي خلفته الرابطة العالمية للملاكمة. وجرّدت اللجنة الأولمبية الدولية الرابطة العالمية للملاكمة من الاعتراف بها العام الماضي، ولم تدرج الرياضة في برنامج ألعاب لوس أنجلوس 2028 حتى الآن، وحثت الاتحادات الوطنية للملاكمة على إنشاء اتحاد دولي جديد يحلّ محل الرابطة. وستقام بطولتا العالم للملاكمة للرجال والسيدات في الوقت نفسه، على عكس البطولتين المنفصلتين اللتين تنظمهما الرابطة العالمية للملاكمة.
وسيتنافس الملاكمون في عشرة أوزان سيتم تحديدها في وقت لاحق من هذا العام. وستقام البطولة في الفترة بين الرابع و14 سبتمبر العام المقبل.
وقال الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد الدولي: «ليفربول مدينة مشهورة عالميا، ولديها إرث كبير في الملاكمة.
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