مصر تتوج بكأس إفريقيا لكرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تونس - (د ب أ): توج المنتخب المصري بلقب بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد للشباب بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب تونس مستضيف البطولة بنتيجة 29/25.
وقدم أحفاد الفراعنة أداء قويا طوال أوقات المباراة رغم الدعم الجماهيري للمنتخب التونسي لكون البطولة تقام على أرضه.
سيطر المنتخب المصري للشباب على المباراة من بدايتها حتى نهايتها. وكان منتخب شباب اليد تأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية المقامة في تونس بعد تغلبه على الجزائر في نصف نهائي البطولة بنتيجة 38/32.
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