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مصر تتوج بكأس إفريقيا لكرة اليد

9/17/2024 7:24:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تونس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توج‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للشباب‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬مستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬بنتيجة‭ ‬29‭/‬25‭.‬

وقدم‭ ‬أحفاد‭ ‬الفراعنة‭ ‬أداء‭ ‬قويا‭ ‬طوال‭ ‬أوقات‭ ‬المباراة‭ ‬رغم‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬للمنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬لكون‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

سيطر‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬للشباب‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬بدايتها‭ ‬حتى‭ ‬نهايتها‭. ‬وكان‭ ‬منتخب‭ ‬شباب‭ ‬اليد‭ ‬تأهل‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬بنتيجة‭ ‬38‭/‬32‭.‬



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