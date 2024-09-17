كوريا الجنوبية يصل للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مبارك الخالدي
وصلت صباح أمس بعثة منتخب
كوريا الجنوبية تحت 20 سنة لكرة القدم، وذلك للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة والمؤهلة إلى كأس آسيا 2025، والتي تستضيفها الكويت السبت المقبل.
وتضم المجموعة منتخبنا الوطني والإمارات ولبنان وجزر ماريانا الشمالية وكوريا الجنوبية، وقرر الوفد الكوري الوصول مبكرا للتأقلم على الأجواء قبل انطلاق التصفيات.
من جانب آخر، أعلن الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الكرواتي داريو باسيتش ومساعده الوطني محمد الفيلكاوي قائمة الـ 23 لاعبا التي سيخوض بها المنافسات.
وفي شأن متصل، تقرر نقل
مواجهات التصفيات من ستاد نادي الشباب إلى ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، والذي سيشهد مباراتين، تنطلق الأولى في الخامسة والنصف مساء، والثانية في الثامنة مساء. الجدير بالذكر ان المؤتمر الصحافي المشترك لمدربي المنتخبات سيقام يوم الجمعة المقبل في أحد الفنادق.
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