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كوريا الجنوبية يصل للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب

9/17/2024 7:22:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
وصلت صباح أمس بعثة منتخب كوريا الجنوبية تحت 20 سنة لكرة القدم، وذلك للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة والمؤهلة إلى كأس آسيا 2025، والتي تستضيفها الكويت السبت المقبل.
وتضم المجموعة منتخبنا الوطني والإمارات ولبنان وجزر ماريانا الشمالية وكوريا الجنوبية، وقرر الوفد الكوري الوصول مبكرا للتأقلم على الأجواء قبل انطلاق التصفيات.
من جانب آخر، أعلن الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الكرواتي داريو باسيتش ومساعده الوطني محمد الفيلكاوي قائمة الـ 23 لاعبا التي سيخوض بها المنافسات.
وفي شأن متصل، تقرر نقل مواجهات التصفيات من ستاد نادي الشباب إلى ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، والذي سيشهد مباراتين، تنطلق الأولى في الخامسة والنصف مساء، والثانية في الثامنة مساء. الجدير بالذكر ان المؤتمر الصحافي المشترك لمدربي المنتخبات سيقام يوم الجمعة المقبل في أحد الفنادق.

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