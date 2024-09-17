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مريض يستخدم المساعدة الافتراضية أليكسا بواسطة غرسة دماغية في سابقة عالمية

9/17/2024 7:22:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكن رجل يبلغ 64 عاما يعاني من التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وهو مرض تنكسي عصبي، من استخدام أداة المساعدة الافتراضية «أليكسا» التابعة لـ«أمازون» بالاعتماد على التفكير وحده، بفضل غرسة دماغية، وفق ما أعلنت شركة «سينكرون» التي صممت الجهاز في بيان.
وقال مارك، الذي لم يذكر اسمه الأخير، في تصريحات أوردها البيان «إن القدرة على التحكم في جوانب مهمة من بيئتي وفي الوصول إلى الترفيه تعيد لي الاستقلالية التي فقدتها».
ولفت إلى أنه «مسرور» بدمج التكنولوجيا الذكية مع واجهة التواصل بين الدماغ والحاسوب الخاصة به BCI Brain-computer interface.
وأوضحت شركة «سينكرون» أن المريض تمكن من خلال التفكير من التحكم في الخدمات المنزلية الآلية الذكية الخاصة بـ«أليكسا»، عبر إحدى ميزات جهاز «فاير» اللوحي من «أمازون»، لافتة إلى أنه استطاع تحديد خيارات مبرمجة مسبقا مثل تشغيل أو إطفاء الأضواء، وإجراء مكالمات فيديو، وتشغيل الموسيقى وقراءة الكتب على جهاز «كيندل» وهو قارئ «أمازون» الإلكتروني، وحتى إجراء عمليات شراء على الموقع الإلكتروني الخاص بعملاق البيع بالتجزئة.
وشددت «سينكرون» على أن مارك فعل ذلك «من دون استخدام اليدين أو الصوت».

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