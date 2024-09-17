مريض يستخدم المساعدة الافتراضية أليكسا بواسطة غرسة دماغية في سابقة عالمية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تمكن رجل يبلغ 64 عاما يعاني من التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وهو مرض تنكسي عصبي، من استخدام أداة المساعدة الافتراضية «أليكسا» التابعة لـ«أمازون» بالاعتماد على التفكير وحده، بفضل غرسة دماغية، وفق ما أعلنت شركة «سينكرون» التي صممت الجهاز في بيان.
وقال مارك، الذي لم يذكر اسمه الأخير، في تصريحات أوردها البيان «إن القدرة على التحكم في جوانب مهمة من بيئتي وفي الوصول إلى الترفيه تعيد لي الاستقلالية التي فقدتها».
ولفت إلى أنه «مسرور» بدمج التكنولوجيا الذكية مع واجهة التواصل بين الدماغ والحاسوب الخاصة به BCI Brain-computer interface.
وأوضحت شركة «سينكرون» أن المريض تمكن من خلال التفكير من التحكم في الخدمات المنزلية الآلية الذكية الخاصة بـ«أليكسا»، عبر إحدى ميزات جهاز «فاير» اللوحي من «أمازون»، لافتة إلى أنه استطاع تحديد خيارات مبرمجة مسبقا مثل تشغيل أو إطفاء الأضواء، وإجراء مكالمات فيديو، وتشغيل الموسيقى وقراءة الكتب على جهاز «كيندل» وهو قارئ «أمازون» الإلكتروني، وحتى إجراء عمليات شراء على الموقع الإلكتروني الخاص بعملاق البيع بالتجزئة.
وشددت «سينكرون» على أن مارك فعل ذلك «من دون استخدام اليدين أو الصوت».
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