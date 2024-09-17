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العميد لتسجيل انطلاقة جيدة أمام ناساف

9/17/2024 7:22:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يسعى الكويت لتسجيل انطلاقة جيدة في «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم عندما يستضيف ناساف كرشي الأوزبكي مساء اليوم على ستاد جابر الدولي في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من المسابقة. وتعتبر هذه البطولة الجديدة الثانية من حيث الأهمية في مسابقات القارة الآسيوية للأندية، وهي بديلة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي تم إلغاؤها وحقق «الأبيض» لقبها في 3 مناسبات، فيما توج ناساف بلقبها مرة واحدة على حساب الفريق الكويتاوي. ويشارك 32 ناديا في «دوري أبطال آسيا 2»، تم توزيعها على 8 مجموعات، وتلتقي بنظام الذهاب والإياب عبر 6 جولات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 16.
ويلتقي اليوم كذلك شباب الأهلي دبي الإماراتي مع الحسين إربد الأردني على ستاد راشد في دبي ضمن المجموعة الرابعة أيضا. وتأهل الكويت بطل الدوري إلى دور المجموعات بعد تغلبه على الأهلي البحريني بهدف نظيف في المنامة ضمن دور التصفيات، فيما يشارك ناساف مباشرة لحصول أوزبكستان على مقعد مباشر كونه بطل مسابقة الكأس هناك في الموسم الماضي.
ويمتلك «الأبيض» عدة أوراق رابحة في مختلف الخطوط، تتمتع بالخبرة والمهارة لتقديم صورة طيبة تشرف الكرة الكويتية، واستفاد الفريق الكويتاوي من عودة حارسه الأساسي سعود الحوشان في المباراة الماضية أمام النصر (5-1)، فيما يعتمد مدربه المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش على المغربي أمين أبوالفتح والكونغولي مالك زولا وسامي الصانع ومشاري غنام في خط الدفاع، ويتشكل خط الوسط من المغربي يحيى جبران والبحريني محمد مرهون وأحمد الظفيري، ويتواجد في المقدمة كل من المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» ومحمد دحام والتونسي طه ياسين الخنيسي.
وخاض الكويت 5 مباريات هذا الموسم وحقق خلالها الفوز جميعا، حيث سجل 15 هدفا واستقبل هدفا وحيدا كان من النصر في المباراة الأخيرة السبت الماضي ضمن الجولة الرابعة من دوري «زين» الممتاز، الذي يتصدره «الأبيض» برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن العربي. وفي الجهة المقابلة، يتصدر ناساف ترتيب الدوري الأوزبكي هذا الموسم برصيد 41 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه بعد مرور 18 جولة من المسابقة.

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