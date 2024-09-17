العميد لتسجيل انطلاقة جيدة أمام ناساف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يحيى حميدان
يسعى الكويت لتسجيل انطلاقة جيدة في «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم
عندما يستضيف ناساف كرشي الأوزبكي مساء اليوم على ستاد جابر الدولي في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من المسابقة. وتعتبر هذه البطولة الجديدة الثانية من حيث الأهمية في مسابقات القارة الآسيوية للأندية، وهي بديلة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي تم إلغاؤها وحقق «الأبيض» لقبها في 3 مناسبات، فيما توج ناساف بلقبها مرة واحدة على حساب الفريق الكويتاوي. ويشارك 32 ناديا في «دوري أبطال آسيا 2»، تم توزيعها على 8 مجموعات، وتلتقي بنظام الذهاب والإياب عبر 6 جولات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 16.
ويلتقي اليوم كذلك شباب الأهلي دبي الإماراتي مع الحسين إربد الأردني على ستاد راشد في دبي ضمن المجموعة الرابعة أيضا. وتأهل الكويت بطل الدوري إلى دور المجموعات بعد تغلبه على الأهلي البحريني بهدف نظيف في المنامة ضمن دور التصفيات، فيما يشارك ناساف مباشرة لحصول أوزبكستان على مقعد مباشر كونه بطل مسابقة الكأس هناك في الموسم الماضي.
ويمتلك «الأبيض» عدة أوراق رابحة في مختلف الخطوط، تتمتع بالخبرة والمهارة لتقديم صورة طيبة تشرف الكرة الكويتية، واستفاد الفريق الكويتاوي من عودة حارسه الأساسي سعود الحوشان في المباراة الماضية أمام النصر (5-1)، فيما يعتمد مدربه المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش على المغربي أمين أبوالفتح والكونغولي مالك زولا وسامي الصانع ومشاري غنام في خط الدفاع، ويتشكل خط الوسط من المغربي يحيى جبران والبحريني محمد مرهون وأحمد الظفيري، ويتواجد في المقدمة كل من المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» ومحمد دحام والتونسي طه ياسين الخنيسي.
وخاض الكويت 5 مباريات هذا الموسم وحقق خلالها الفوز جميعا، حيث سجل 15 هدفا واستقبل هدفا وحيدا كان من النصر في المباراة الأخيرة السبت الماضي ضمن الجولة الرابعة من دوري «زين» الممتاز، الذي يتصدره «الأبيض» برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن العربي. وفي الجهة المقابلة، يتصدر ناساف ترتيب الدوري الأوزبكي هذا الموسم برصيد 41 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه بعد مرور 18 جولة من المسابقة.
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