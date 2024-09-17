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المشاركون في ندوة المسرح واقع وتطلعات المسرح مرآة المجتمع

9/17/2024 7:22:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بحضور عدد من المهتمين بالشأن الفني والثقافي، أقام نادي رقي للثقافة والإعلام أحد أنشطة الملتقى الإعلامي العربي أمس الأول جلسة حوارية بعنوان «المسرح واقع وتطلعات» استضافوا فيها الفنان د.عبدالعزيز المسلم، والفنان خالد المظفر، والمخرج عبدالعزيز صفر.
انطلقت الندوة من خلال كلمة عبر فيها الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس عن عميق ترحيبه بالضيوف الكرام، داعيا إياهم الى الحديث عن هذه التجربة الحافلة على مدى سنوات.
من جهته، شكر الفنان د.عبدالعزيز المسلم نادي رقي على تنظيم هذه الندوات القيمة وتحدث عن مسيرة طويلة من الشغف والعمل وتأثر المسرح بالمد العالمي وغنى الكويت بالتجارب المسرحية القوية، حيث صنف الكويت في المرتبة الأولى عربيا بحجم الإنتاج والتنوع المسرحي. وطلب من الذين يعملون الآن في هذا المجال أن يطوروا ويحدثوا المسرح ويهتموا بالنوعية لأن الكويت تقدم عددا كبيرا من الأعمال (نحو 50 مسرحية سنويا من التحرير حتى الآن)، مما يعني إنتاجا سنويا مرتفعا لكن لا يبقى في ذاكرة المشاهد سوى القليل. كما تحدث عن مسرح الرعب الذي أدخل عليه تقنيات حديثة ومتطورة، كما اهتم بالنص والمضمون ليخرج الجمهور على غير ما دخلوا للمسرحية وهنا يساعد المسرح في ترك بصمة وتأثير كما حصل في مسرحية (ليلة رعب). ولذلك حث على وجود كتاب نص يملكون أدوات الكتابة وكذلك مخرجين لنحرص على عدم تراجع مستوى المتلقي والوصول لمسرح هادف. وعن التطلعات تمنى وجود صالات عرض جيدة ودعم المسرح من المؤسسات والجمعيات كما حرص ان يكون المسرحيين قدوة للمشاهدين.
وتحدث المخرج عبدالعزيز صفر عن نوعية الجمهور الذي يحتاج لأن يرى جانبا آخر من الإبداع والتأثير. مؤكدا أن المسرح السياسي ظهر كموجة وانتهت وأنه من الصعب ان يقدم المسرح السياسي حاليا إلا إذا جاء بفكرة جديدة وعبقرية، مضيفا: المشاهد اليوم هو الناقد والمراقب وخاصة بعد التطور التكنولوجي الحالي، والتعاطي مع النصوص التي على مستوى عال من الثقافة واحترام النص منع انحدار المستوى الفني المقدم، لأن الأساس ما يهم الجمهور من نصوص حقيقية وواقعية. وتكلم عن العوائق الموجودة كنقص عدد المسارح ومزاجية الرقابة في قبول ورفض النصوص والتراكمات السابقة كتأجيل العرض بسبب مباراة أو فترة امتحانات. مشجعا على إعادة النصوص السابقة برؤى مختلفة لأن النص لا يموت.
أما الفنان خالد المظفر فتحدث عن غنى الكويت بالفن والثقافة والإبداع، وأما سر نجاحه فهو رجوعه الى أصل القصة حسب قوله فركز على أساسيات المسرح من نص جيد وديكور وأزياء، وان الإيقاع الجديد السريع كان السبب في فتور هذا الفن فيجب إعطاء الوقت الكافي للتفاصيل.
كما أكد ضرورة الحفاظ على هذا الإرث الذي ظل لفترة غير قصيرة مرآة للمجتمع منذ الثلاثينيات وأن النشأة هي الأساس للخروج بحركة مسرحية مثقفة وناجحة ومتطورة، كما تطلع إلى بناء مدينة إنتاج إعلامي والاستعانة بخبرات كتاب ومخرجين من الخارج.

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