بالفيديو مارينا إف إم احتفلت بإطلاق برامجها الجديدة وعودة طيورها المهاجرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ياسر العيلة
بحضور نخبة من مشاهير المجتمع والإعلام في الكويت أطلقت إذاعة «مارينا إف إم 90.4» بحلتها الجديد، مساء أمس الاول في قاعة «المرقاب» بفندق «الفورسيزون»، دورتها البرامجية والتي تضم مجموعة من البرامج، من تقديم نجوم الاذاعة والإعلام، وكان من الحضور المخرج والمنتج عبدالله بوشهري، والمطرب عبدالقادر الهدهود، والفنانة القديرة باسمة حمادة، والإعلامي هاشم أسد، ومن مشاهير «السوشيال ميديا» حمد قلم ودانة طويرش، ورئيس مجلس إدارة «جلف سات» حيدر الزنكوي، وعالية العوضي من شركة «زين».
«الأنباء» تواجدت في هذا الحدث، والتقت عددا من القائمين على إذاعة «مارينا اف ام»، بالإضافة الى عدد من الطيور المهاجرة من مذيعي بعض برامجها الذين عادوا إليها بعد فترة غياب.
في البداية، تحدثت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين في مجموعة «كيبكو» ونائب مجلس إدارة شركة «جلف سات» المالكة لإذاعة «مارينا اف ام» إيمان محمد العوضي، قائلة: نحن سعداء بهذا الإطلاق الذي يمثل استمرارية وإثباتا لقدرة «مارينا اف ام» على البقاء في قمة صناعة الإعلام وتحديدا الإذاعة. وبينت ان الاذاعة ستستمر في تقديم كل جديد في هذا المجال مع استقطاب الكفاءات والمواهب التي حققت التغيير في الإعلام الجديد.
وأضافت: أطلقنا منذ بداية الشهر الجاري مجموعة من البرامج بناء على رغبات مستمعي «المارينا»، مع عودة جديدة لمجموعة من المذيعين الذين بدأوا مشوارهم الإذاعي فيها ولهم قاعدة جماهيرية كبيرة، مثل علي نجم، وطلال ملك، وعبدالله البكور، وعدد من النجوم الشباب، منهم الفنانة نوف السلطان والفنان أحمد المظفر، ونحن سعداء جدا بالتفاعل الكبير الذي لمسناه من المستمعين.
بدوره، قال مقدم برنامج «شيء ثاني» الاعلامي علي نجم: البرنامج يبث من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا ويشاركني التقديم أخي وصديقي أحمد المظفر في أول تجربة إذاعية له، مضيفا: «شيء ثاني» ترفيهي منوع دمه خفيف ننشر من خلاله الأخبار الإيجابية.
من جانبه، قال شريكه في تقديم البرنامج الفنان أحمد المظفر: سعيد بهذه الخطوة التي تأتي مع نجم وملك الإذاعة علي نجم.
وتحدث المذيع عبدالله البكور مقدم برنامج «مشوار»، قائلا: إذاعة «مارينا اف ام» في كل «سيزون» تعود أقوى من الأول، وفي هذا الموسم عاد لها من جديد أهم الأسماء التي ساعدت في انتشارها منذ انطلاقتها الأولى، مثل طلال ملك، وعلي نجم، ونوف السلطان، ومحدثكم عبدالله البكور. وأكمل: «مشوار» الذي يشاركني تقديمه عبدالمطلب نذر، هو برنامج ترفيهي منوع نتحدث من خلاله عن الموسيقى والفن العربي والغربي إلى ان نصل الى الفن الكوري، والبرنامج دوره «يعدل مزاج المستمعين»، ويكون بمنزلة قهوتهم الثانية.
التقينا نجوم برنامج «نغم الصباح» طلال ملك، ونوف السلطان، ونوف الزامل، والمعد حسين ملا جمعة، حيث قال طلال ملك: رجعنا من جديد لبيتنا وللناس الذين نحبهم، والإضافة الجديدة للبرنامج هي انضمام المذيعة والمخرجة نوف الزامل لنا، والبرنامج عبارة عن ثلاث ساعات من المرح والفرفشة نتناول خلالها أخبار الديرة، بالإضافة الى مشاركات المستمعين.
بينما أعربت نوف السلطان عن سعادتها بعودة «نغم الصباح» مجددا، وقالت: «أصبح للصباح معنى» فالبرنامج أهم شيء في حياتي.
في حين قالت نوف الزامل: إنها استفادت كثيرا من تجربة البرنامج، خاصة أن الناس تعرفها كمخرجة لكن هذه المرة ستكون مذيعة، مشيدة بتوجيهات ونصائح طلال ملك لها كونه صاحب خبرة كبيرة في الإذاعة.
واختتم معد البرنامج حسين ملا جمعة الحديث، بالقول: سعيد بالتعاون مع نجوم «نغم الصباح» طلال ملك ونوف ونوف، (مازحا): طلال ملك أصعب إنسان عملت معه، لكنني سعيد لأننا جميعا نبذل أقصى جهود لظهور البرنامج بالشكل الذي ينال إعجاب المستمعين.
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