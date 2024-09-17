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بالفيديو مارينا إف إم احتفلت بإطلاق برامجها الجديدة وعودة طيورها المهاجرة

9/17/2024 7:22:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
بحضور نخبة من مشاهير المجتمع والإعلام في الكويت أطلقت إذاعة «مارينا إف إم 90.4» بحلتها الجديد، مساء أمس الاول في قاعة «المرقاب» بفندق «الفورسيزون»، دورتها البرامجية والتي تضم مجموعة من البرامج، من تقديم نجوم الاذاعة والإعلام، وكان من الحضور المخرج والمنتج عبدالله بوشهري، والمطرب عبدالقادر الهدهود، والفنانة القديرة باسمة حمادة، والإعلامي هاشم أسد، ومن مشاهير «السوشيال ميديا» حمد قلم ودانة طويرش، ورئيس مجلس إدارة «جلف سات» حيدر الزنكوي، وعالية العوضي من شركة «زين».
«الأنباء» تواجدت في هذا الحدث، والتقت عددا من القائمين على إذاعة «مارينا اف ام»، بالإضافة الى عدد من الطيور المهاجرة من مذيعي بعض برامجها الذين عادوا إليها بعد فترة غياب.
في البداية، تحدثت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين في مجموعة «كيبكو» ونائب مجلس إدارة شركة «جلف سات» المالكة لإذاعة «مارينا اف ام» إيمان محمد العوضي، قائلة: نحن سعداء بهذا الإطلاق الذي يمثل استمرارية وإثباتا لقدرة «مارينا اف ام» على البقاء في قمة صناعة الإعلام وتحديدا الإذاعة. وبينت ان الاذاعة ستستمر في تقديم كل جديد في هذا المجال مع استقطاب الكفاءات والمواهب التي حققت التغيير في الإعلام الجديد.
وأضافت: أطلقنا منذ بداية الشهر الجاري مجموعة من البرامج بناء على رغبات مستمعي «المارينا»، مع عودة جديدة لمجموعة من المذيعين الذين بدأوا مشوارهم الإذاعي فيها ولهم قاعدة جماهيرية كبيرة، مثل علي نجم، وطلال ملك، وعبدالله البكور، وعدد من النجوم الشباب، منهم الفنانة نوف السلطان والفنان أحمد المظفر، ونحن سعداء جدا بالتفاعل الكبير الذي لمسناه من المستمعين.
بدوره، قال مقدم برنامج «شيء ثاني» الاعلامي علي نجم: البرنامج يبث من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا ويشاركني التقديم أخي وصديقي أحمد المظفر في أول تجربة إذاعية له، مضيفا: «شيء ثاني» ترفيهي منوع دمه خفيف ننشر من خلاله الأخبار الإيجابية.
من جانبه، قال شريكه في تقديم البرنامج الفنان أحمد المظفر: سعيد بهذه الخطوة التي تأتي مع نجم وملك الإذاعة علي نجم.
وتحدث المذيع عبدالله البكور مقدم برنامج «مشوار»، قائلا: إذاعة «مارينا اف ام» في كل «سيزون» تعود أقوى من الأول، وفي هذا الموسم عاد لها من جديد أهم الأسماء التي ساعدت في انتشارها منذ انطلاقتها الأولى، مثل طلال ملك، وعلي نجم، ونوف السلطان، ومحدثكم عبدالله البكور. وأكمل: «مشوار» الذي يشاركني تقديمه عبدالمطلب نذر، هو برنامج ترفيهي منوع نتحدث من خلاله عن الموسيقى والفن العربي والغربي إلى ان نصل الى الفن الكوري، والبرنامج دوره «يعدل مزاج المستمعين»، ويكون بمنزلة قهوتهم الثانية.
التقينا نجوم برنامج «نغم الصباح» طلال ملك، ونوف السلطان، ونوف الزامل، والمعد حسين ملا جمعة، حيث قال طلال ملك: رجعنا من جديد لبيتنا وللناس الذين نحبهم، والإضافة الجديدة للبرنامج هي انضمام المذيعة والمخرجة نوف الزامل لنا، والبرنامج عبارة عن ثلاث ساعات من المرح والفرفشة نتناول خلالها أخبار الديرة، بالإضافة الى مشاركات المستمعين.
بينما أعربت نوف السلطان عن سعادتها بعودة «نغم الصباح» مجددا، وقالت: «أصبح للصباح معنى» فالبرنامج أهم شيء في حياتي.
في حين قالت نوف الزامل: إنها استفادت كثيرا من تجربة البرنامج، خاصة أن الناس تعرفها كمخرجة لكن هذه المرة ستكون مذيعة، مشيدة بتوجيهات ونصائح طلال ملك لها كونه صاحب خبرة كبيرة في الإذاعة.
واختتم معد البرنامج حسين ملا جمعة الحديث، بالقول: سعيد بالتعاون مع نجوم «نغم الصباح» طلال ملك ونوف ونوف، (مازحا): طلال ملك أصعب إنسان عملت معه، لكنني سعيد لأننا جميعا نبذل أقصى جهود لظهور البرنامج بالشكل الذي ينال إعجاب المستمعين.

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