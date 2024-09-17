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الوطني مسار الفيدرالي غير مؤكد وسط تقلبات السوق

9/17/2024 7:22:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التضخم في الولايات المتحدة انخفض في أغسطس الماضي لأدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري، ليصل بذلك معدل التضخم لمدة 12 شهرا إلى 2.5%.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يعتبر أقل من المعدل المتوقع البالغ 2.6%، إلا أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3%، وكان أعلى قليلا من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 0.2%، ما أبقى معدل التضخم الأساسي لمدة 12 شهرا عند 3.2%.
وذكر «الوطني» أن هذا الوضع يسهم في زيادة التعقيدات التي يواجهها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرار خفض الفائدة المحتمل، وعلى الرغم من اعتدال وتيرة التضخم بصفة عامة، فإن تكاليف الإسكان، التي تشكل ثلث قيمة المؤشر، ارتفعت بنسبة 0.5%، ما ساهم بشكل كبير في الزيادة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين.
وعلى صعيد متصل، قال التقرير إن بيانات التضخم النهائية الصادرة قبل الخطوة المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، كشفت عن ارتفاع أسعار الجملة في أغسطس بوتيرة أعلى قليلا من التوقعات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التكاليف التي يتلقاها المنتجون مقابل الطلب النهائي للسلع والخدمات التي ينتجونها، بنسبة 0.2% على أساس شهري.
هذا، وارتفعت المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة هامشيا بمقدار 230 ألف طلب، ما يشير إلى أن معدل تسريح الموظفين لايزال منخفضا رغم تباطؤ وتيرة سوق العمل، وسهم هذا المزيج من العوامل بما في ذلك الاستقرار النسبي لسوق العمل وترسخ التضخم بالحد من احتمال خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر اليوم (الأربعاء).
المركزي الأوروبي
وعلى صعيد منطقة اليورو، قال تقرير «الوطني» إنه في خطوة متوقعة على نطاق واسع، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس يوم الخميس الماضي، وهو ما يمثل ثاني خفض يقرره البنك بالعام الحالي، حيث أدى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم في كل أنحاء منطقة اليورو إلى دفع صناع السياسة إلى تيسير السياسة النقدية.
وأضاف التقرير ان البنك المركزي الأوروبي خفض توقعاته للنمو المسجل في العام 2024 إلى 0.8% على خلفية ضعف الطلب المحلي، مع تأكيد التزامه باتباع نهج يعتمد على البيانات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية.
وعلى الرغم من أن توقعات المشاركين في السوق كانت تميل إلى حد كبير إلى خفض سعر الفائدة، فإن حالة عدم اليقين ما زالت قائمة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيعطي أي مؤشرات حول مسار سعر الفائدة في المستقبل، مع انقسام الاقتصاديين حول أي الاحتمالين أرجح: تثبيت سعر الفائدة في أكتوبر أو الإقدام على المزيد من التخفيضات في ديسمبر.
مؤشر المستهلكين الصيني
وفي الصين، ذكر «الوطني» أن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع في شهر أغسطس، إذ استقرت قراءة المؤشر عند 0.6% على أساس سنوي، مخالفا للتوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 0.7%، كما كان هذا الرقم أعلى من القراءة السابقة البالغة 0.5%.
وانخفضت تكاليف النقل والإيجارات والسلع المنزلية، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، في أول قراءة إيجابية منذ يونيو 2023، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.8%، لكنه سجل مستوى أعلى من التقديرات البالغة 1.4%.
وواصل مؤشر أسعار المنتجين في الصين تراجعه، إذ انخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي، أي أعمق من معدل انخفاضه في يوليو بنسبة 0.8%. من جهة أخرى، نمت صادرات الصين بنسبة 8.7% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.5% فقط، ما يعكس ضعف الطلب المحلي.
ولاتزال التوقعات الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم واقعة تحت التأثير السلبي لأداء سوق العقارات، ومخاوف البطالة، والتوترات التجارية المتزايدة، والضغوط الانكماشية، ما أدى إلى تصاعد الدعوات للمزيد من التحفيز المالي.

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