الأسواق تترقب مصير الفائدة الأميركية اليوم



قرار الخفض قد يوجّه مستثمري دول الخليج نحو الأسواق المحلية والناشئة للاستفادة دول المنطقة يمكنها الاستفادة من مواردها ورؤوس أموالها لدفع النمو في أسواقها الداخلية



محمود عيسى

انطلق أمس (الثلاثاء) اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتيـاطي الفيدرالي الأميركي والذي يستمر حتى اليوم (الأربعاء) لمناقشة مستقبل السياسة النقدية وقرار الفائدة، ويعتبر قرار خفض الفائدة محسوما من السوق لكن بيوت الخبرة منقسمة حول مقدار خفض الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس، وتسعر الأسوق احتمالية الخفض بواقع 50 نقطة أساس عند حدود 65%.

ويأتي الاجتماع وسط انقسام غير مسبوق- لم تشهده الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية- في توقعات نتائج الاجتماع.

من جهة ثانية، نقل موقع زاوية عن محللين قولهم ان تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية المتوقعة (اليوم) ستدفع مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي للتوجه نحو المزيد من الإنفاق في الأسواق المحلية فضلا عن إيلاء الأسواق الناشئة مزيدا من الاهتمام.

ونقل الموقع عن محللين قولهم إن دول الخليج يمكنها الاستفادة من مواردها ورؤوس أموالها لدفع النمو في أسواقها الداخليــة، وسيتابــع المستثمرون الخليجيون باهتمام القرار المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، ما قد يؤدي إلى «فرص كبيرة» في الأسواق الناشئة وتعزيز النمو في الاقتصادات المترابطة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.

وفي تعقيبه على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والباسيفك داميان هيتشين لزاوية: «عادة ما تعمل زيادة سعر الفائدة الفيدرالية على تعزيز الدولار الأميركي ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع العائدات على الأصول المقومة بالدولار. وقد يدفع هذا مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة تقييم تعرضهم لمثل هذه الأصول واستكشاف الفرص المحتملة في المناطق التي يمكن تحقيق عوائد أعلى فيها.

وعلى العكس من ذلك، إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وهو أمر متوقع على نطاق واسع في هذا اجتماع اليوم، وفي المستقبل القريب، قد يخلق بيئة مواتية للأسواق الناشئة والأصول الأكثر خطورة.

وأضاف ان هذا التحول قد يدفع مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحث عن فرص ذات عائد أعلى في هذه المناطق، مضيفا ان استراتيجيات التنويع ستكون حاسمة بالنسبة لهؤلاء المستثمرين للتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص الجديدة».

ورجح استطلاع للرأي أجرته «رويترز» للمحللين هذا الشهر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرين إلى أنه مع اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وعــــلامات تباطؤ اقتصادي تلوح في الأفق، كان صناع السياسات واضحين بشأن خفض سعــــر الفائـــدة على الأموال الفيدرالية، والذي ظل في نطاق 5.25% إلى 5.50% منــــذ يوليـــو 2023.

وبحسب رئيس قسم الأبحاث للسلع والحوكمة البيئية والاجتمـاعيــة والمؤسسية والأسواق الناشئة في مجموعة MuFG المالية إحسان خومان، فقد كانت بنوك الشرق الأوسط واحدة من أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة في مجال بنوك الأسواق الناشئة.

وزاد في حديث لموقع زاوية: «لقد تم منح البنوك إمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من الودائع غير المدرة للفائدة في حين أن دفاتر القروض هي في الأساس ذات أسعار فائدة متغيرة. ومع ذلك، ففي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الوشيكة اليوم، نعتقد أن العكس صحيح، أي أن البنوك الإقليمية التي تميل نحو قاعدة كبيرة من الودائع المدرة للفائدة ودفاتر القروض ذات الأسعار الثابتة قد تتفـــوق في الأداء».

وتابع: «من خلال إجراء تحليل حساسية لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بناء على موقف إعادة تسعير الأصول الصافية للبنوك على مدى فترة 12 شهرا لقياس الأداء المتفوق، نجد أن البنوك الإماراتية والقطرية تبرز نظرا لأن الودائع المدرة للفائدة تشكل 50- 65% من إجمالي الودائع (في المتوسط) - وانها ستعيد تسعيرها في بيئة أسعار فائدة أقل للتعويض عن تأثير إعادة تسعير الأصول».