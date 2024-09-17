الشؤون والجهاز المركزي يبحثان التعاون لتقديم الخدمات للأطفال مجهولي الوالدين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
بحث الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون بالتكليف د.جاسم الكندري مع مسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية التعاون المشترك فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للأطفال مجهولي الوالدين.
وقالت الوزارة في بيان ان د.الكندري ناقش خلال الاجتماع آليات إصدار الوثائق الثبوتية لهذه الفئة لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتأمين مستقبل أفضل للأطفال مجهولي الوالدين وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم بما يسهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين الخدمات المقدمة لنزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية وخاصة الأطفال مجهولي الوالدين، مبينا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الكويت الرامية إلى توفير الحماية والرعاية لكافة الأطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني.
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