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الشؤون والجهاز المركزي يبحثان التعاون لتقديم الخدمات للأطفال مجهولي الوالدين

9/17/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
بحث الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون بالتكليف د.جاسم الكندري مع مسؤولين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية التعاون المشترك فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للأطفال مجهولي الوالدين.
وقالت الوزارة في بيان ان د.الكندري ناقش خلال الاجتماع آليات إصدار الوثائق الثبوتية لهذه الفئة لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتأمين مستقبل أفضل للأطفال مجهولي الوالدين وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم بما يسهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين الخدمات المقدمة لنزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية وخاصة الأطفال مجهولي الوالدين، مبينا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الكويت الرامية إلى توفير الحماية والرعاية لكافة الأطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني.

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