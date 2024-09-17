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47 مليون دينار ميزانية الدعم التعليمي لذوي الإعاقة

9/17/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت مصادر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن قيام الهيئة بصرف الدفعة الرابعة من مستحقات الدعم التعليمي للعام الدراسي 2023-2024 لـ 31 دار حضانة، بالإضافة إلى 9 مدارس خاصة لا تقع تحت مظلة لكن لديها طلبة دارسون بشكل مستمر، إلى جانب صرف الدعم لمدرستين تعملان ضمن الدوام المسائي، و17 مدرسة عربية و21 مدرسة أجنبية.

وأشارت المصادر إلى انه بالنسبة لمراكز التأهيل البالغ عددها 11 مركزا، جار العمل على صرف ما تبقى لها من مستحقات مالية، مشيرة إلى انه يستفيد منها ما يزيد على 13 ألف طالب.

وعن ميزانية الدعم التعليمي، بينت المصادر أن ميزانية العام الحالي بلغت 47 مليون دينار من المتوقع أن تزيد مع الميزانية المقبلة وفقا للزيادة المرتقبة في أعداد الطلبة المستفيدين من الدعم التعليمي ولديهم قرارات تعليمية صادرة من الهيئة. تجدر الإشارة إلى انه تعمل تحت مظلة الهيئة 38 مدرسة و31 دور حضانة بالإضافة إلى 11 مركزا تأهيليا.

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