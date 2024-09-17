47 مليون دينار ميزانية الدعم التعليمي لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشفت مصادر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن قيام الهيئة بصرف الدفعة الرابعة من مستحقات الدعم التعليمي للعام الدراسي 2023-2024 لـ 31 دار حضانة، بالإضافة إلى 9 مدارس
خاصة لا تقع تحت مظلة لكن لديها طلبة دارسون بشكل مستمر، إلى جانب صرف الدعم لمدرستين تعملان ضمن الدوام المسائي، و17 مدرسة عربية و21 مدرسة أجنبية.
وأشارت المصادر إلى انه بالنسبة لمراكز التأهيل البالغ عددها 11 مركزا، جار العمل على صرف ما تبقى لها من مستحقات مالية، مشيرة إلى انه يستفيد منها ما يزيد على 13 ألف طالب.
وعن ميزانية الدعم التعليمي، بينت المصادر أن ميزانية العام الحالي بلغت 47 مليون دينار من المتوقع أن تزيد مع الميزانية المقبلة وفقا للزيادة المرتقبة في أعداد الطلبة المستفيدين من الدعم التعليمي ولديهم قرارات تعليمية صادرة من الهيئة. تجدر الإشارة إلى انه تعمل تحت مظلة الهيئة 38 مدرسة و31 دور حضانة بالإضافة إلى 11 مركزا تأهيليا.
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